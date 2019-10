Lagardère : réclame en justice près de 84 ME à Amber Capital

10/10/2019 | 18:13

Les sociétés Lagardère SCA et Lagardère Capital & Management réclament en justice près de 84 millions d'euros au fonds activiste Amber Capital



' Cette demande est faite en réparation des préjudices causés par une campagne de déstabilisation caractérisée par une multitude d'abus de minorité, de dénigrements et de harcèlements ' indique le groupe.



' Lagardère SCA fait face, depuis l'entrée à son capital en 2016 du fonds activiste Amber Capital, à une virulente agression illustrée par des abus systématiques de Amber Capital de ses droits d'actionnaires au détriment de la démocratie actionnariale, l'introduction de plusieurs procédures judiciaires dévoyées et l'orchestration d'une campagne de dénigrement récurrente, notamment par voie de presse, ciblant le Groupe, ses gérants commandités et son conseil de surveillance ' rajoute le groupe.



