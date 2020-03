Lagardère : report de la journée investisseurs

16/03/2020 | 07:37

Lagardère annonce un report de sa journée investisseurs prévue le 25 mars, compte tenu des mesures de restrictions des rassemblements et événements prises par le gouvernement français, une nouvelle date devant être communiquée dès que possible.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.