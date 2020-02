Lagardère : résultats conformes aux attentes en 2019, le coronavirus pèsera sur 2020

(Actualisation: commentaires d'Arnaud Lagardère sur le coronavirus et sur le programme de cession d'actifs)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de médias et de distribution Lagardère a publié jeudi des résultats conformes aux attentes pour 2019, mais a prévenu que l'épidémie de coronavirus freinerait la croissance de son résultat opérationnel en 2020 en raison de son impact sur ses activités de "travel retail".

Le "résop groupe", l'indicateur de rentabilité privilégié par Lagardère, a augmenté de 5,6% l'année dernière, à 361 millions d'euros. Cette croissance s'est inscrite dans le haut de la fourchette de 4% et 6%, à taux de change constant, visée par le groupe.

Le chiffre d'affaires du périmètre cible a progressé de 4,5% en données comparables, à 6,94 milliards d'euros. En données consolidées, il est ressorti en hausse de 11,4%.

L'exercice s'est soldé par une perte nette, part du groupe, de 15 millions d'euros, contre un bénéfice net de 177 millions d'euros un an plus tôt. Cette perte est due principalement à une dépréciation de 234 millions d'euros des activités de la filiale Lagardère Sport à l'occasion de sa cession en décembre dernier au fonds HIG Capital.

Lagardère a poursuivi en 2019 son recentrage sur ses activités d'édition (Hachette...) et de distribution spécialisée (Relay...), en cédant des magazines, la majorité de son pôle télévision et 75% de Lagardère Sports. Ces cessions ont permis de financer des acquisitions ciblées chez Lagardère Publishing et celle du groupe International Duty Free (IDF) qui a rejoint le réseau de Lagardère Travel Retail.

En excluant les éléments non récurrents et non opérationnels, le résultat net ajusté du groupe s'est établi à 200 millions d'euros, au même niveau qu'en 2018.

Selon un consensus établi par Factset, les analystes anticipaient en moyenne un résultat opérationnel de 387 millions d'euros en 2019 et un bénéfice net ajusté de 183 millions d'euros.

Lagardère proposera lors de sa prochaine assemblée générale le versement d'un dividende de 1,30 euro par action au titre de l'exercice écoulé, un montant stable par rapport à l'exercice précédent.

Pour 2020, Lagardère prévoit une progression du résop comprise entre 4% et 6% à changes constants, hors acquisition d'IDF et hors impact du coronavirus.

"L'épidémie de Covid-19 a des effets sensibles sur l'activité de la branche Travel Retail depuis fin janvier principalement en Asie-Pacifique et sur les hubs internationaux (dépenses des voyageurs chinois en Europe en particulier)", a précisé le groupe dans un communiqué.

A ce stade, le groupe table sur un impact négatif sur le résop de l'ordre de 20 millions d'euros au premier trimestre 2020, avant mesures d'adaptation.

"Cet impact devrait être compensé pour environ la moitié au cours de l'année par la montée en puissance progressive de nombreuses actions déjà mises en œuvre dans l'ensemble des pays", parmi lesquelles l'optimisation des horaires d'ouverture des magasins, la renégociation des loyers et l'optimisation des charges d'exploitation, a-t-il précisé.

"Le groupe reste néanmoins pleinement mobilisé pour mettre en œuvre des actions complémentaires sur l'ensemble de ses géographies en cas de besoin", a-t-il ajouté.

"Nous sommes plutôt optimistes sur notre capacité à réagir et à limiter le plus possible" les répercussions de l'épidémie sur la génération de cash et le résultat, a commenté Arnaud Lagardère, le gérant commandité du groupe, lors de la présentation des résultats.

Arnaud Lagardère a par ailleurs indiqué que la vente des activités de production télévisuelle (Lagardère Studios) était "en cours" et que le groupe comptait par ailleurs toujours atteindre son objectif de 1 milliard d'euros de cessions d'actifs.

"S'il faut faire d'autres cessions pour l'atteindre, nous les ferons. Il n'y a aucun sujet tabou", a-t-il précisé.

Lagardère a fait ces annonces alors qu'il fait face aux critiques du fonds activiste Amber Capital, qui réclame une refonte de la gouvernance du groupe et une accélération de sa réorganisation autour des divisions Travel Retail et Publishing. Entré au capital de Lagardère en 2016, Amber est récemment devenu son deuxième actionnaire avec 10,58% du capital.

