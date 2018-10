Retour Paris, le 05 octobre 2018

Prix Gulli du Roman : découvrez le lauréat de l'édition 2018 !

« Le Mot d'Abel », Prix Gulli du Roman 2018

Le jury du Prix Gulli du Roman 2018 présidé par Michèle Reiser vient de se réunir.

À l'unanimité, ses 8 membres ont choisi de distinguer Le Mot d'Abel édité par Rageot. C'est Alessandra Sublet, la marraine de cette 7ème édition, qui a remis le prix à Véronique Petit, l'auteure du roman.

Également séduit par l'ouvrage d'Emmanuel Bourdier, Mercredi, c'est papi ! (Flammarion Jeunesse), il a décidé de lui attribuer une Mention Spéciale.

Mention Spéciale, « Mercredi, c'est papi ! »

« « Le mot d'Abel » nous entraîne dans les questionnements sur soi. Sommes-nous tous déterminés depuis l'enfance ?

Nous sommes certains que ce nouveau lauréat du Prix Gulli du Roman trouvera naturellement sa place dans les bibliothèques familiales, auprès des grands ouvrages de la littérature jeunesse ».

Caroline Cochaux, Présidente de Gulli

« Joie ! Nous avons, cette année particulièrement, délibéré dans la bonne humeur, et choisi de distinguer deux ouvrages destinés à des lecteurs d'âge différents.

Le lauréat du Prix Gulli du Roman 2018, Le Mot d'Abel, est un ouvrage qui file la métaphore avec talent et nous entraîne dans un monde d'une grande originalité, pourtant très proche de nous. Dans le monde d'Abel chaque enfant autour de son douzième anniversaire hérite d'un mot qui devrait conditionner toute son existence. Mais heureusement que l'homme est 'plus grand que son mot' et peut échapper à son déterminisme !

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons primé ce livre de Véronique Petit, publié aux éditions Rageot, une des maisons d'édition de littérature pour la jeunesse parmi les plus anciennes.

Exceptionnellement, nous avons choisi cette année de donner une mention spéciale, à un ouvrage destiné aux plus jeunes lecteurs. Publié aux éditions Flammarion Jeunesse, 'Merci Papi' d'Emmanuel Bourdier, est lui aussi d'une grande originalité. Ce papi 'qui est aux fraises', peut être victime de la maladie d'Alzheimer, entraîne son petit-fils, pour son plus grand bonheur, dans un monde imaginaire, haut en couleurs.

Nous avions aussi retenu dans notre présélection, Mentir aux étoiles d'Alexandre Chardon, J'ai suivi un nuage de Maëlle Fierpied, Jefferson de Jean-Claude Mourlevat et Trop de chefs pas assez d'indiens de Marion Achard. Ils sont tous de grande qualité. Tous à l'image de la vitalité et de la diversité de la littérature pour la jeunesse qui occupe aujourd'hui une place de premier plan dans le paysage de l'édition française ».

Michèle Reiser, Présidente du jury

LE GAGNANT DU PRIX GULLI DU ROMAN 2018

Le mot d'Abel

par Véronique Petit (Rageot)

Dans le monde d'Abel, rien n'est plus important que le mot révélé à chacun vers l'âge de 12 ans. Un mot personnel et intime qui conditionne souvent la vie entière. En retard de plusieurs mois, Abel vit dans l'angoisse d'hériter d'un mot dérisoire ou ridicule, ou pire, d'un mot noir...

Un matin, il découvre le mot de Clara, la fille dont il est secrètement amoureux, tagué en lettres rouges sur le mur du collège ! Qui a pu commettre un tel crime ?

Véronique Petit est née en 1967 dans la Drôme et a grandi en Bourgogne. Son enfance a été baignée par les livres. Grâce à eux, elle a vécu très tôt mille vies différentes, et c'est en souvenir des sensations magiques des livres de son enfance qu'elle a commencé à écrire des romans pour enfants et adolescents.Elle aime tout particulièrement les histoires dans lesquelles le fantastique vient pointer le bout de son nez dans une réalité trop bien rangée. Assistante sociale le jour, elle écrit surtout le soir, en mangeant du chocolat.

La mention spéciale

Mercredi c'est papi !

par Emmanuel Bourdier (Flammarion Jeunesse)

Le mercredi pour Simon, c'est chez Papi et Mamie que ça se passe.

« Et c'est un peu l'enfer. Il n'y a pas Internet, et seulement trois BD un peu moisies »… Et puis son Papi à Simon, « il est aux fraises », même quand dans le jardin il s'occupe des haricots. Mais un jour, Simon découvre par hasard que son grand père est un fantastique conteur… Et les mercredis se transforment en paradis !

Emmanuel Bourdier est né en 1972. Écrivain jeunesse, il est aussi professeur et a passé plus de 25 ans sur les planches de divers théâtres amateurs. Passionné de rock, il anime une émission de radio sur le sujet depuis une vingtaine d'années, Onzerocks.net. Il a déjà publié de nombreux albums et romans.

Les 4 autres titres de la sélection 2018 :