Lagardère : Invest Securities joue toujours le recentrage

09/11/2018 | 11:38

Le bureau d'études Invest Securities confirme son conseil d'achat sur l'action Lagardère ce matin, en estimant que 'le recentrage se matérialise et crée de la valeur'. L'objectif de cours de 31 euros augure d'une hausse du titre de plus de 20%.



Les analystes jugent 'satisfaisantes' les ventes trimestrielles du groupe de 'travel retail' et d'édition, 'avec une croissance organique de +2,6% au-dessus des attentes' associée à la confirmation des prévisions.



Et Invest Securities de poursuivre : 'mais plus que ces chiffres positifs, le fait que le recentrage du groupe, annoncé il y a un an, prenne forme et devienne réalité constitue l'élément majeur de cette publication. Ce processus devrait être finalisé à la fin du 1er semestre 2019 sur des bases de valorisation supérieures de 20% à 30% à celles retenues par le consensus pour Lagardère Active et le sport'.









