Lagardère : Oddo reste neutre après l'accord Vivendi / Amber

11/08/2020 | 12:50

L'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'neutre' sur le titre Lagardère, après l'accord entre Vivendi et Amber Capital pour obtenir une représentation au conseil.



'S'ils parviennent à leurs fins, les deux actionnaires disposeront d'un outil de contrôle plus abouti sur le groupe et pourront surtout tenter de changer la gouvernance (management). La question en suspens reste la position de Groupe Arnault et les détails de l'opération avec Lagardère C&M. Nous manquons pour le moment de détails sur cette opération et notamment de savoir si Groupe Arnault pourrait éventuellement devenir actionnaire minoritaire de Lagardère SCA', commente le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 15 euros, pour un potentiel de +3%.



