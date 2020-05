LAGARDERE : Groupe Arnault entre au capital de Lagardère Capital & Management

0

Groupe Arnault, holding de Bernard Arnault, a annoncé le rachat d'environ un quart du capital Lagardère Capital & Management (LC&M), holding de Lagardère. Le montant de la transaction serait, selon Les Echos, inférieur à 100 millions d'euros. "Les familles Arnault et Lagardère partagent l'intérêt stratégique de long terme pour Lagardère SCA et l'ensemble de ses métiers", ont indiqué les deux sociétés. LC&M détient la participation d'environ 7,26% d'Arnaud Lagardère dans le groupe Lagardère."Mon amitié avec Jean-Luc Lagardère a lié nos familles et j'ai le plus grand respect pour le groupe qu'il a construit. Je me réjouis que nous soyons aux côtés du groupe Lagardère un actionnaire de long terme de la société qui porte son nom", a précisé Bernard Arnault.