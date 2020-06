LAGARDERE : en hausse après l'annonce de la cession de Lagardère Studios

0

Lagardère (+1,54% à 12,55 euros) surperforme le marché après l'annonce d'une cession attendue depuis plusieurs années. Le groupe dirigé par Arnaud Lagardère a, en effet, cédé 100% du capital de Lagardère Studios, dont la valeur d'entreprise est estimée à 100 millions d'euros dans le projet de cession, au spécialiste de la production et de la distribution de contenus audiovisuels Mediawan. Oddo BHF souligne que le prix de cession est conforme à ce qu'il avait indiqué dans sa "Valorisation des Parties" du groupe.L'analyste précise cependant que Lagardère pourrait ne percevoir que 65 millions d'euros en cash en 2020 sachant que la transaction intègre un paiement décalé de 15% de la somme en 2023 et possiblement une partie (20%) en titres.Le courtier ajoute que le pôle n'était plus stratégique pour le groupe avec le recentrage opéré sur Lagardère Publishing et Travel Retail.Enfin, le broker note qu'il est possible que d'autres cessions interviennent ces prochains mois. Ainsi, valorisées 20 millions d'euros, les salles de spectacle restent le principal actif à vendre.La maison d'études réitère son opinion Neutre ainsi que son objectif de cours de 14,50 euros sur le titre. La maison d'étudesLe chiffre d'affaires consolidé de Lagardère Studios s'est élevé à 218 millions d'euros en 2019. Le groupe précise que la cession permettra à Lagardère Studios d'engager une nouvelle étape de son développement avec le support de son nouvel actionnaire." Je me réjouis de la conclusion de cette opération qui va permettre à Lagardère Studios de poursuivre son développement au sein de l'un des principaux studios indépendants européens. Je tiens à remercier les équipes de Lagardère Studios qui ont su mettre leur talent au service de la construction d'un acteur majeur de la création et de la production audiovisuelle " a déclaré Arnaud Lagardère, associé-commandité, gérant de Lagardère SCA.Pour leur part, les fondateurs de Mediawan vont créer, avec le soutien d'autres partenaires financiers (dont MACSF et KKR) une société française dédiée, Mediawan Alliance, en vue de construire un leader de la création et distribution de contenus audiovisuels.Aussi, Mediawan Alliance, lancera une offre publique sur tous les titres Mediawan non détenus par les fondateurs de Mediawan et MACSF, au prix de 12 euros par action et 0,65 euro par bon de souscription d'action rachetable.