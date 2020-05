La valeur du jour à Paris LAGARDERE en pole du SBF 120 après l'annonce de l'entrée de Groupe Arnault au capital de LCM

0

Lagardère bondit de 13,83% à 12,76 euros en prenant, de loin, la tête de l'indice SBF 120 après l'annonce de l'entrée au capital de la holding de Bernard Arnault dans Lagardère Capital & Management (LCM), holding du spécialiste de l'édition, de la production, de la diffusion et de la distribution de contenus. Les deux groupes ont ainsi indiqué qu'à l’issue d’une augmentation de capital et de l’achat de titres, Groupe Arnault détiendra une participation d’environ un quart du capital de LCM.Ils précisent que celle-ci regroupera la détention de la société Arjil Commanditée - Arco, gérant commandité de Lagardère SCA, et la participation de 7,26 % dans Lagardère SCA.Le montant de la transaction serait, selon Les Echos, inférieur à 100 millions d'euros. Aussi les deux sociétés ont précisé que cet accord de partenariat est soumis à la réalisation de conditions suspensives dont notamment son approbation par les organes sociaux compétents au sein des entités concernées.Cette annonce intervient alors que Vivendi, groupe contrôlé par Vincent Bolloré, a effectué une déclaration de franchissement de seuil au capital de Lagardère auprès de l'Autorité des marchés financiers. Vivendi détient ainsi, au 21 mai 2020, 16,48% du capital de Lagardère.Oddo BHF indique manquer de détails financiers sur l'opération mais qu'il est possible que l'opération ait été structurée pour alléger le montant de la dette de LCM et donc permettre le désendettement d'Arnaud Lagardère.La maison d'analystes ajoute qu'à long terme, la question sous-jacente reste celle du démantèlement avec un possible intérêt de Bernard Arnault (LVMH ?) pour Lagardère Travel Retail et une récupération de la partie médias (Hachette) par Vivendi. Ce qui pourrait expliquer pourquoi Vivendi a acquis les titres Lagardère sur le marché pour tenter de " sécuriser " un accès aux actifs de Lagardère et ne pas laisser M. Arnault le contrôle du groupe (via la sécurisation de la minorité de blocage ?).Oddo BHF met également en avant que la famille Arnault pourrait aussi être intéresser par certains actifs médias de Lagardère, notamment le JDD et Europe 1. Ce qui serait l'occasion de renforcer le pôle médias du groupe qui repose notamment sur Les Echos et Radio Classique."Les familles Arnault et Lagardère partagent l'intérêt stratégique de long terme pour Lagardère SCA et l'ensemble de ses métiers", ont indiqué les deux sociétés."Mon amitié avec Jean-Luc Lagardère a lié nos familles et j'ai le plus grand respect pour le groupe qu'il a construit. Je me réjouis que nous soyons aux côtés du groupe Lagardère un actionnaire de long terme de la société qui porte son nom", a précisé Bernard Arnault.