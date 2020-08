Lagardere : A suivre aujourd'hui

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv LAGARDÈRE SCA -4.61% 14.8 -19.56% VIVENDI SE -0.71% 23.7 -7.55%

Moins d’une semaine après l’annonce d’un pacte d'actionnaires entre les deux principaux actionnaires du groupe, Vivendi et Amber Capital, avec respectivement 23,5 % et 20 % du capital, Lagardère a répliqué : le Conseil de Surveillance a approuvé le renouvellement du mandat de Gérant d’Arnaud Lagardère pour une durée de quatre ans à compter du 17 août 2020. Le groupe d’édition et de distribution a annoncé cette décision dans le cadre de la présentation d’une feuille de route stratégique adaptée aux effets de la crise.Ce renouvellement a été décidé " afin de stabiliser la gouvernance du groupe dans une période inédite, d'assurer la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route stratégique ainsi adoptée, et donner de la visibilité à ses managers, salariés, et autres parties prenantes ".Le Conseil de Surveillance a par ailleurs " tenu à affirmer son attachement à l'intégrité du groupe, et fait part de sa vigilance accrue face aux tentatives de déstabilisation de sa gouvernance et aux velléités de démantèlement de ses activités ".Le 17 août 2020, la Gérance a ainsi présenté au Conseil de Surveillance une nouvelle feuille de route stratégique visant à : permettre à Lagardère Travel Retail de sortir renforcée de la crise actuelle et réenclencher son statut de moteur de croissance du Groupe à travers la mise en œuvre d'un plan de performance opérationnelle ambitieux et une adaptation de son modèle concessif pour gagner en agilité et en flexibilité vis-à-vis de ses partenaires commerciaux.Elle a aussi pour objectif de confirmer le statut de moteur de puissance de Lagardère Publishing - en renforçant ses positions partout dans le monde, et alors que le secteur de l'édition comporte de nombreuses opportunités de consolidation à court terme - et de gérer les autres activités du groupe, constituées de marques fortes, de façon à en optimiser la valeur.Un Conseil de Gérance du groupe a été créé. Il sera constitué des membres de l'actuel Comité Exécutif auxquels viendront s'adjoindre Arnaud Nourry et Dag Rasmussen, dirigeants respectifs de Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail, qui participeront désormais activement au pilotage stratégique du groupe.