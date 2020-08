Lagardere : Lagardère Travel Retail ouvre une nouvelle boutique Aelia Duty Free à l'aéroport de Cagliari

Retour Cagliari, le 08 juillet 2020

Lagardère Travel Retail ouvre une nouvelle boutique Aelia Duty Free à l'aéroport de Cagliari

Lagardère Travel Retail a le plaisir d'annoncer l'ouverture d'un nouveau magasin Aelia Duty Free le 1er juillet 2020 à l'aéroport de Cagliari Elmas. La boutique est située juste après les contrôles de sécurité.

Avec une superficie totale d'environ 200 mètres carrés et du personnel dédié, le magasin Aelia Duty Free de l'aéroport de Cagliari est le vingtième à ouvrir en Italie, après ceux déjà présents dans les aéroports de Rome Fiumicino et Ciampino, Venise, Trévise, Trieste, Brindisi et Palerme.

Le concept Aelia Duty Free est emblématique du groupe international Lagardère Travel Retail et a été conçu pour offrir aux voyageurs une expérience shopping faite d'authenticité, de raffinement et de service à la clientèle. La sélection de produits en vente comprend des articles locaux et internationaux de la plus haute qualité, des souvenirs de voyage exclusifs et un vaste choix parmi les marques les plus prestigieuses de parfumerie, vins et spiritueux. Les méthodes de paiement les plus innovantes sont également disponibles.

Toutes les mesures de sécurité et de distanciation pour protéger le personnel de vente et les clients dans le cadre de la crise Covid-19 ont été scrupuleusement suivies.

En souhaitant bonne réussite à la nouvelle équipe d'Aelia Duty Free, Lucio Rossetto - CEO de Lagardère Travel Retail Italia - a déclaré: « Nous sommes ravis et fiers d'étendre notre collaboration avec l'aéroport de Cagliari. Dans une situation difficile pour notre pays et pour la pérennité de nos entreprises, nous pensons que cette nouvelle ouverture peut rapidement apporter satisfaction et envoyer un signal d'optimisme à l'ensemble du secteur ».

De son côté, David Cragnaletti, directeur commercial de SOGAER, a commenté : « L'expansion de l'offre commerciale de Lagardère Travel Retail sur notre aéroport témoigne du partenariat stratégique et consolidé entre nos entreprises et constitue un signe de confiance supplémentaire tant dans la reprise décisive du secteur que dans le potentiel de l'aéroport de Cagliari qui vise une internationalisation toujours plus grande ».