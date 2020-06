Lagardere SCA : Communiqué de presse

Regulatory News:

Le groupe Lagardère (Paris:MMB) tient à préciser qu’aucune décision de vendre Lagardère Live Entertainment n’a été prise, contrairement à ce qui a été rapporté par la presse ces derniers jours.

La société Lagardère Live Entertainment est une société du groupe Lagardère qui produit aujourd’hui de nombreux artistes prestigieux et possède des salles de spectacle emblématiques : les Folies Bergère, le Casino de Paris, le Bataclan, l’Arkéa Aréna à Bordeaux et l’Aréna du Pays d’Aix.

***

