Lagardère : s'envole après l'opération avec Groupe Arnault

25/05/2020 | 11:28

Le titre Lagardère s'envole ce matin de près de +12% après l'annonce d'un rapprochement avec les familles Arnault et Lagardère au sein de Lagardère Capital & Management (' LCM '), société holding de M. Arnaud Lagardère.



À l'issue d'une augmentation de capital et de l'achat de titres, Groupe Arnault détiendra une participation d'environ un quart du capital de LCM, qui regroupera la détention de la société Arjil Commanditée - Arco, gérant commandité de Lagardère SCA, et la participation de 7,26 % dans Lagardère SCA.



' Ce rapprochement va permettre de renforcer la structure et les capacités financières de LCM ' indique le groupe.



Bernard Arnault a déclaré : ' Mon amitié avec Jean-Luc Lagardère a lié nos familles et j'ai le plus grand respect pour le Groupe qu'il a construit. Je me réjouis que nous soyons, aux côtés d'Arnaud Lagardère, un actionnaire de long-terme de la société qui porte son nom '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.