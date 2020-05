Lalique : Assemblée générale ordinaire de Lalique Group SA

EQS Group-News: Lalique Group SA / Mot-clé(s) : Assemblée générale

Zurich, le 8 mai 2020 - Lors de l'assemblée générale, les actionnaires de

Lalique Group SA ont ratifié l'ensemble des propositions du conseil d'administration. Sanjeev Malhan a été élu comme nouveau membre du conseil d'administration. En raison des mesures imposées par le Conseil fédéral pour protéger la population contre le coronavirus, les actionnaires ont exclusivement voté par l'intermédiaire du représentant indépendant.



Compte tenu des mesures adoptées par le Conseil fédéral pour lutter contre le coronavirus (ordonnance 2 Covid-19 du 13 mars 2020), l'assemblée générale du 8 mai 2020 s'est tenue à huis clos et l'agenda a été réduit au minimum légal requis. Les actionnaires ont au préalable donné procuration avec instructions de vote au représentant indépendant. 6'371'451 ou 88.5 pour cent des actions avec droit de vote étaient représentés. Adoption de l'ensemble des propositions du conseil d'administration

Lors de l'assemblée générale ordinaire à Zurich, les actionnaires de Lalique Group SA, représentés par le représentant indépendant, ont approuvé le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice 2019 et donné décharge au conseil d'administration et à la direction. Tous les membres actuels du conseil d'administration - Silvio Denz (président), Roland Weber, Roger von der Weid, Claudio Denz, Jan Kollros et Marcel Roesti - ont été reconduits dans leurs fonctions pour un nouveau mandat d'un an. Sanjeev Malhan, depuis 2018 Chief Financial Officer de DS Group basé en Inde pour le secteur d'activité Confiserie, a été nouvellement élu au conseil d'administration. DS Group, fondé en 1929 en tant que petite entreprise de parfumerie, est aujourd'hui un conglomérat largement diversifié dont le siège se trouve à Noida, en Inde, et qui a acquis 12,3% de Lalique Group en juin 2019.

En outre, Silvio Denz et Roland Weber ont été confirmés en tant que membres du comité de rémunération. Buis Bürgi AG, Zurich, a été réélu représentant indépendant pour un mandat allant jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire. Deloitte AG, Zurich, a été nouvellement élu comme organe de révision.

Lalique Group

Lalique Group est un acteur de niche dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe. Ses domaines d'activité s'étendent aux parfums, aux cosmétiques, à la cristallerie, aux bijoux, au mobilier exclusif et aux accessoires d'intérieur, ainsi qu'à l'art, à la gastronomie, à l'hôtellerie et au whisky. Fondée en 2000, l'entreprise, dont le siège est situé à Zurich, emploie environ 730 collaborateurs. La Maison Lalique, qui a donné son nom au Groupe, fut créée en 1888 à Paris par René Lalique, artiste, maître verrier et créateur de bijoux. Les actions nominatives du Groupe (LLQ) sont cotées sur SIX. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.lalique-group.com.

