Lalique affiche une rentabilité semestrielle en baisse 0 0 20/09/2018 | 07:59 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Zurich (awp) - Le groupe de luxe Lalique a vu ses recettes croître légèrement sur les six premiers mois tandis que le bénéfice net s'est replié. L'entreprise, cotée sur SIX depuis juin, anticipe une croissance globale "modérée" pour l'ensemble de l'année. Durant la période sous revue, le chiffre d'affaires s'est étoffé de 4% sur un an à 66,9 millions d'euros, soutenu en particulier par le segment Ultrasun, fabricant des produits pour la protection solaire, et le segment Lalique, précise jeudi le communiqué. En revanche, la rentabilité a cédé du terrain. Le bénéfice net consolidé a presque été divisé par trois à 1,3 million, en raison notamment des coûts liés à l'expansion de l'entreprise. Le bénéfice opérationnel a atteint 2 millions, soit une chute de 20% en comparaison annuelle. Sans donner de détails, le groupe vise une croissance modérée pour l'ensemble de l'exercice. Lalique Group entend poursuivre l'expansion de ses activités au second semestre 2018, avec un accent particulier sur le marché asiatique, où l'un des objectifs consiste à élargir l'implantation de la nouvelle filiale japonaise. Après l'inauguration de nouvelles boutiques Lalique à Tokyo, Monaco et Chicago au cours du premier semestre, le groupe prévoit trois ouvertures supplémentaires à Bordeaux, Shanghai et Hanoï d'ici la fin de l'année. lk/op 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur LALIQUE GROUP SA 07:59 Lalique affiche une rentabilité semestrielle en baisse AW 13/09 Lalique remporte un litige en France, dédommagement de 2,4 millions AW