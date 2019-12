Lalique : annonce un contrat de licence de parfum exclusif avec Brioni

EQS Group-News: Lalique Group SA / Mot-clé(s) : Accord

Lalique Group annonce un contrat de licence de parfum exclusif avec Brioni

03.12.2019 / 07:00



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lalique Group annonce un contrat de licence de parfum exclusif avec Brioni



Zurich, le 03 décembre 2019 - Lalique Group SA (SIX : LLQ), groupe spécialisé dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe, a conclu un contrat de licence mondial et exclusif de parfums avec la célèbre marque de luxe Brioni.



Initialement prévu jusqu'à fin 2024, le contrat prévoit que Lalique Group crée et distribue une collection de parfums exclusivement pour la marque de mode de luxe Brioni. Le lancement du premier parfum dans le cadre de la nouvelle licence est prévu pour célébrer le 75e anniversaire de Brioni au quatrième trimestre de 2020. S'appuyant sur la réputation de Brioni sur les marchés stratégiques que sont les États-Unis, la Russie, l'Europe et le Japon, les parfums seront distribués et commercialisés via le réseau mondial de Lalique Group.

Fondée à Rome en 1945 par le duo visionnaire Nazareno Fonticoli et Gaetano Savini, Brioni est considérée comme l'une des marques de mode masculine les plus prestigieuses au monde. L'entreprise fait aujourd'hui partie de Kering Group, un groupe de luxe leader à l'échelle internationale qui comprend un nombre important de marques renommées dans les domaines de la mode, de la maroquinerie, des bijoux et des montres.

Roger von der Weid, CEO de Lalique Group : « Nous sommes fiers d'être le partenaire parfum exclusif de Brioni et heureux de pouvoir nous appuyer sur notre tradition commune d'artisanat et de qualité. Travailler avec l'une des marques de vêtements masculins de luxe les plus prestigieuses au monde est l'occasion unique d'élargir davantage notre portefeuille de parfums et notre clientèle sur le marché haut de gamme et de générer de la valeur ajoutée. »

Fabrizio Malverdi, CEO de Brioni : « Brioni est l'une des maisons de mode masculine les plus prestigieuses au monde, et les parfums sont l'expression importante d'une marque de luxe. Nous sommes heureux de développer avec Lalique Group un portefeuille de parfums exceptionnel grâce au contrat de licence qui vient d'être conclu. »

Avec la nouvelle licence de Brioni, Lalique Group élargit sa gamme existante de parfums qui comprend les marques Lalique Parfums, Jaguar Fragrances, Bentley Fragrances, Parfums Grès et Parfums Samouraï.





Contact médias

Lalique Group SA

Esther Fuchs

Senior Communication et PR Manager

Grubenstrasse 18

CH-8045 Zurich

Téléphone : +41 43 499 45 58

E-mail : esther.fuchs@lalique-group.com

Lalique Group

Lalique Group est un acteur de niche dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe. Ses domaines d'activité s'étendent aux parfums, aux cosmétiques, à la cristallerie, aux bijoux, au mobilier exclusif et aux accessoires d'intérieur, ainsi qu'à l'art, à la gastronomie, à l'hôtellerie, et au whisky. Fondée en 2000, l'entreprise, dont le siège est situé à Zurich, emploie environ 720 collaborateurs. La Maison Lalique, qui a donné son nom au Groupe, fut créée en 1888 à Paris par René Lalique, artiste, maître verrier et créateur de bijoux. Les actions nominatives du groupe (LLQ) sont cotées sur SIX.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.lalique-group.com.



Brioni

Fondée à Rome en 1945, Brioni est une marque légendaire de vêtements de luxe pour hommes. En plus des articles sur mesure haut de gamme, Brioni propose des vêtements, des articles en cuir, des chaussures et des lunettes de grande qualité. L'identité de la maison repose sur sa tradition de couture italienne unique qui est mondialement reconnue comme une référence dans cet artisanat. L'entreprise appartient à Kering, un des plus grands groupe de luxe au monde.

Brioni, Tailoring Legends since 1945.

Vous trouverez de plus amples informations sur www.brioni.com.