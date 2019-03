Lalique et Hansjörg Wyss rachètent la distillerie The Glenturret

Zurich (awp) - Le groupe de luxe Lalique s'est associé avec le milliardaire bernois Hansjörg Wyss pour acquérir à parts égales l'intégralité de la distillerie écossaise The Glenturret. La transaction, facturée 15,5 millions de livres ou 20,1 millions de francs suisses au cours du jour à Lalique, a été conclue le 28 mars, précise un communiqué publié vendredi soir.

Hansjörg Wyss dispose selon le dernier relevé de SIX d'une participation de 3,64% dans Lalique.

Fondée en 1775, The Glenturret se présente sur son site internet comme "potentiellement" la plus ancienne distillerie du pays. Les nouveaux propriétaires comptent étoffer la production de 170'000 litres actuellement à 500'000 litres à l'horizon 2026/27 et ce sans investissements massifs.

L'actionnaire Silvio Denz a toutefois accordé un prêt de 4,0 millions de livres pour le fonds de roulement et les investissements prévus. Le groupe prévoit de proposer à ses actionnaires une augmentation de capital dans le courant de cette année encore, afin notamment de refinancer cet emprunt.

Lalique escompte également doper la rentabilité de sa nouvelle acquisition, en rompant avec la stratégie de ventes intra-groupe à prix réduit adoptée par l'ancien propriétaire. L'an dernier, The Glenturret a dégagé un bénéfice net de quelque 200'000 livres.

jh/rp