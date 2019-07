Lalique lève 48 millions grâce à son augmentation de capital

Zurich (awp) - Le groupe de luxe Lalique a généré un produit brut de 48 millions de francs suisses avec son augmentation de capital, a annoncé mercredi la société zurichoise.

Lalique a mis à disposition des actionnaires un total de 1,2 million de nouvelles actions à partir du capital autorisé au prix unitaire de 40 francs suisses.

"Toutes les nouvelles actions ont été placées avec succès jusqu'à la fin de la période de souscription et du placement libre subséquent d'actions", a précisé Lalique dans un communiqué.

Au terme de l'opération, la participation de Silvio Denz a reculé à 58,3% (contre 66,7% au 25 juin), celle de Dharampal Satyapal Limited (DS Group) s'établit à 12,3% (contre 19,7%) tandis que celle de l'investisseur suisse Hansjörg Wyss, qui a acquis des actions supplémentaires dans le cadre de l'augmentation de capital, est passée à 6,3% (contre 3,6%).

Le montant levé permettra de refinancer partiellement le prêt accordé par Silvio Denz dans le cadre de l'acquisition de la participation de 50% dans The Glenturret et à financer d'autres investissements et projets de croissance.

