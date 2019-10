Lalique précise ses ambitions annuelles, Ebit positif attendu

Zurich (awp) - Le groupe Lalique a précisé ses objectifs pour l'exercice en cours. Le fabricant et distributeur de produits de luxe a indiqué lundi soir s'attendre à une croissance de son produit d'exploitation de près de 3% (+1% en devises locales) à près de 140 millions d'euros. Les résultats 2020 devraient être "sensiblement supérieurs" à ceux de 2019.

Lors de la présentation de ses chiffres semestriels le 11 septembre, l'entreprise avait dit anticiper une croissance "dans le bas de la fourchette à un chiffre en pourcent".

Pour l'année en cours, la firme zurichoise table sur un résultat d'exploitation (Ebit) compris entre 0,3 et 1,5 million d'euros, assorti d'une marge de 0,6%. Ajusté des coûts uniques liés à l'acquisition de 50% de Glenturret, l'Ebit est estimé entre 1,5 et 2,7 millions, pour une marge avoisinant 1,5%. En 2018, ces indicateurs sont ressortis à 6,1 millions et 4,5%, rappelle Lalique dans un communiqué.

La baisse attendue de la rentabilité en 2019 est le résultat de conditions cadres difficiles dans certaines régions, notamment l'embargo dont fait l'objet le marché iranien ou les troubles politiques qui ont agité Hong Kong ces derniers mois, ainsi que les charges liées au développement des activités au Japon, en Chine et aux Etats-Unis.

Le groupe se voit néanmoins bien positionné sur le marché du luxe grâce à sa stratégie de diversification, et entend poursuivre la mise en oeuvre de ses initiatives stratégiques. En focalisant ses efforts sur la rentabilité, Lalique vise pour 2020 des résultats nettement supérieurs à ceux attendus pour 2019.

