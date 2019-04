Lalique : présente ses résultats 2018

EQS Group-Ad-hoc: Lalique Group SA / Mot-clé(s) : Résultat annuel

Lalique Group présente ses résultats 2018



17.04.2019 / 07:00 CET/CEST

Zurich, 17 avril 2019 - Lalique Group SA (SIX : LLQ), groupe spécialisé dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe, a poursuivi sa croissance en 2018 et a enregistré de bons résultats. Les revenus du groupe ont augmenté de 6% ou 9% en monnaies locales par rapport à l'année précédente pour atteindre EUR 136,4 millions. Le résultat net consolidé s'est élevé à EUR 5,2 millions, reflétant les investissements continuels réalisés dans les différents secteurs d'activité et en ligne avec les prévisions annoncées lors de la publication des résultats semestriels. Grâce à l'acquisition, le 28 mars 2019, de 50% de The Glenturret, la plus ancienne distillerie écossaise de whisky single malt encore en activité, Lalique Group a élargi son offre sur le marché des produits de luxe. Le groupe a l'intention de lancer une émission de droits de souscription dans le courant de l'année, et mène actuellement des négociations avec deux marques de luxe ayant pour objet une licence parfum. En 2019, Lalique Group prévoit une croissance modérée (en monnaies locales) ainsi qu'une légère amélioration de la marge sur résultat d'exploitation (EBIT).

Les résultats de l'exercice 2018 seront présentés lors d'une conférence destinée aux médias et analystes qui se tiendra aujourd'hui à 10h30 à l'hôtel Park Hyatt, Beethoven-Strasse 21, Zurich.



Lalique Group a poursuivi sa croissance en 2018, grâce en particulier à une bonne performance du segment Lalique et une nouvelle forte croissance du segment Ultrasun. Comme prévu, les ouvertures de nouvelles boutiques en Asie et en Europe, ainsi que la nouvelle filiale « Lalique Japan », ont contribué à la croissance de l'activité. Les revenus du groupe ont augmenté de 6% ou 9% en monnaies locales par rapport à l'année précédente et se sont élevés à EUR 136,4 millions, y compris des dommages et intérêts à hauteur de EUR 2,4 millions accordés à Lalique SA à l'issue d'une procédure judiciaire en France, comme déjà annoncé dans un précédent communiqué. Le jugement rendu le 11 septembre 2018 par la Cour d'Appel de Paris a été exécuté alors même que la partie adverse s'est pourvue en cassation.

Les charges de personnel et les autres charges d'exploitation ont augmenté de 7% en 2018 pour atteindre respectivement EUR 32,6 millions et EUR 32,4 millions. Cette augmentation est essentiellement liée aux investissements réalisés dans le cadre des projets d'expansion du groupe, comme annoncé lors de la publication des comptes semestriels 2018. Le résultat d'exploitation (EBIT) s'est ainsi élevé à EUR 6,1 millions, contre EUR 7,5 millions en 2017, avec une marge EBIT de 4,5% en 2018 contre 5,8% en 2017. Le résultat consolidé s'est élevé à EUR 5,2 millions, contre EUR 6,9 millions sur l'exercice précédent, incluant un produit d'impôts d'EUR 1,0 million en 2018 dû à un effet positif de la réforme de la fiscalité des entreprises en France, comparé à EUR 1,9 million en 2017.

Le segment Lalique a augmenté son chiffre d'affaires 2018 de 7% ou 10% en monnaies locales à EUR 83,1 millions. En excluant les dommages et intérêts susmentionnés, le chiffre d'affaires a augmenté de 4%. Lalique Parfums a connu une forte augmentation de ses ventes à hauteur de 11% par rapport à l'année précédente, grâce notamment à de bonnes performances au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Russie et en Chine. Le chiffre d'affaires de l'activité cristal a quant à lui augmenté de 4%. Quant au secteur de la gastronomie et de l'hôtellerie, les hôtels-restaurants Villa René Lalique et Château Hochberg ont connu des taux d'occupation en hausse, ces établissements étant toujours aussi appréciés des invités et du grand public. L'augmentation des charges (+9%) est essentiellement due au lancement de la nouvelle filiale au Japon, à des opérations de restructuration aux États-Unis, ainsi qu'à l'ouverture de nouvelles boutiques, notamment à Tokyo, Shanghai et Bordeaux. L'EBIT a atteint EUR -1,7 million en 2018, contre EUR -0,5 million en 2017).

Ultrasun a une fois de plus réalisé un excellent résultat, enregistrant une croissance sur tous ses marchés clés, en particulier en Suisse, en Chine ainsi qu'en Grande-Bretagne. La stratégie consistant à miser sur des collaborations avec des instituts scientifiques et des dermatologues, liée à une distribution plus importante en pharmacies et drogueries, continue à porter ses fruits. Le chiffre d'affaires a augmenté de 34% à marge brute constante pour atteindre EUR 17,4 millions, tandis que les charges d'exploitation ont augmenté de 12%. Le résultat d'exploitation (EBIT) s'est élevé à EUR 2,2 millions, contre EUR 0,8 million en 2017.

En ce qui concerne les autres segments, le chiffre d'affaires de Jaguar Fragrances a connu une légère augmentation de 2% ou 6% en monnaies locales après une excellente année 2017. Alors qu'une augmentation de prix aux Etats-Unis a impacté les ventes, la marque a enregistré une croissance positive notamment en Europe, son marché numéro un. Parfums Grès a connu une baisse de son chiffre d'affaires de 19% ou 16% en monnaies locales due à une révision de ses prix et des conditions de marchés difficiles en Amérique latine, l'une des principales régions pour Grès. En ce qui concerne les autres marques , Bentley Fragrances a terminé l'année sur une baisse de 4% (stable en monnaies locales), les chiffres d'affaires en hausse en Asie et aux USA n'ayant pu compenser que partiellement le recul des ventes au Moyen-Orient. Parfums Samouraï a enregistré une baisse de 17% ou 14% en monnaies locales après un excellent exercice 2017 et une phase de consolidation, même si ses perspectives avec un focus sur le marché japonais demeurent positives. Enfin, Lalique Beauty Services, le site de production et logistique de parfums du groupe, a poursuivi son développement avec une nouvelle ligne de production mise en service à l'automne 2018, laquelle a permis de fortement augmenter les capacités qui pourront à l'avenir être mises au service de clients externes.

Dividende

Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale ordinaire du 24 mai 2019 le versement d'un dividende d'un montant inchangé? de CHF 0,50 par action. Ce versement sera prélevé sur la réserve d'apports en contribution (sans déduction de l'impôt anticipé).

Acquisition de 50% de The Glenturret et augmentation de capital prévue

Comme annoncé précédemment, le 28 mars 2019 Lalique Group a acquis The Glenturret, la plus ancienne distillerie écossaise de whisky single malt encore en activité. Cette acquisition a été effectuée à travers un joint-venture dans lequel le groupe ainsi que l'entrepreneur Hansjörg Wyss détiennent chacun 50%. Conformément aux normes comptables IFRS, cette nouvelle participation sera intégralement consolidée dans les comptes Lalique Group. La distillerie The Glenturret représente un fort potentiel de création de valeur, lequel s'inscrit dans la stratégie de diversification du groupe.

Le prix d'acquisition de GBP 15,5 millions pour la participation de 50% de Lalique Group, ainsi que le besoin en fonds de roulement de l'ordre de CHF 4 millions environ ont été financés par un prêt actionnaire de Silvio Denz, président du conseil d'administration et actionnaire majoritaire de Lalique Group. Courant 2019, Lalique Group prévoit de proposer à ses actionnaires une augmentation de capital sous forme d'une émission de droits de souscription, afin de refinancer partiellement le prêt actionnaire et de financer d'autres investissements et projets de croissance. Dans le cadre de cette opération, Silvio Denz renoncera à l'exercice de ses droits de souscription dans le but d'augmenter le flottant du titre. La Zürcher Kantonalbank jouera le rôle de banque principale dans le cadre de l'augmentation de capital prévue.

Perspectives

Pour 2019, Lalique Group prévoit une croissance se situant entre le bas et le milieu d'une fourchette de croissance à un chiffre (en monnaies locales) ainsi qu'une légère amélioration de la marge d'exploitation (EBIT) par rapport aux 4,5% de 2018. Le groupe poursuivra le développement de son activité en priorisant le marché asiatique, avec un focus particulier sur le développement de la nouvelle filiale japonaise de Lalique. Par ailleurs, Lalique Group mène actuellement des négociations avec deux marques de luxe ayant pour objet une licence parfums. À moyen terme, Lalique Group vise une croissance se situant vers le milieu d'une fourchette de croissance à un chiffre (en monnaies locales), ainsi qu'une augmentation graduelle de la marge EBIT à 9%-11%.

Roger von der Weid, CEO de Lalique Group a déclaré : « En 2018, nous avons continué à élargir notre activité et à investir pour développer la présence de Lalique Group à l'international, tout en enregistrant de solides résultats. Avec l'acquisition de The Glenturret, nous étendons notre offre et élargissons encore notre clientèle cible sur le marché mondial du luxe. Grâce à un « business model » diversifié, nous sommes confiants que nos activités seront à nouveau en croissance en 2019, notre objectif étant de continuer à investir dans nos marques et nos activités pour créer de la valeur pour nos clients et actionnaires.»



Documents liés aux résultats 2018

Le communiqué de presse, la présentation des résultats et le rapport annuel pour 2018 sont disponibles sur le site de Lalique Group aux adresses suivantes :

Communiqué de presse www.lalique-group.com/media

Présentation des résultats www.lalique-group.com/financial?section=presentations

Rapport d'activité www.lalique-group.com/financial?section=reporting

Conférence à l'attention des médias et des analystes

Date : Mercredi 17 avril 2019

Heure : 10h30 CEST

Lieu : Hotel Park Hyatt, Beethoven-Strasse 21, 8002 Zurich

Référents : Silvio Denz, Président du conseil d'administration ; Roger von der Weid, CEO ; Alexis Rubinstein, CFO

Contact médias

Lalique Group SA

Esther Fuchs

Communication & PR Manager

Grubenstrasse 18

CH-8045 Zürich

Téléphone: +41 43 499 45 58

E-mail: esther.fuchs@lalique-group.com



Lalique Group

Lalique Group est un acteur de niche dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe. Ses domaines d'activité s'étendent aux parfums, aux cosmétiques, à la cristallerie, aux bijoux, au mobilier exclusif et aux accessoires d'intérieur, ainsi qu'à l'art, à la gastronomie, à l'hôtellerie, et au whisky. Fondée en 2000, l'entreprise, dont le siège est situé à Zurich, emploie environ 720 collaborateurs. La Maison Lalique, qui a donné son nom au Groupe, fut créée en 1888 à Paris par René Lalique, artiste, maître verrier et créateur de bijoux. Les actions nominatives du groupe (LLQ) sont cotées sur SIX.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.lalique-group.com



Évolution des chiffres-clés de Lalique Group

en millions EUR

2018 2017 Chiffres d'affaires 136.4 128.8 Résultat brut 78.8 75.3 Charges de personnel -32.6 -30.5 Autres charges d'exploitation -32.4 -30.2 EBITDA 13.8 14.6 EBIT 6.1 7.5 Marge EBIT 4.5% 5.8% Résultat financier -0.4 -1.0 Résultat net consolidé 5.2 6.9

en EUR

Résultat par action 1.09 1.30

en millions EUR

31.12.2018 31.12.2017 Total des fonds propres



(avant parts minoritaires) 124.1 93.2 Ratio de fonds propres 52.1% 40.6%

Les comptes 2018 peuvent être consultés sur le site www.lalique-group.com/financial.



