Lalique : publie des chiffres-clés provisoires pour l'exercice 2019

25.03.2020 / 07:00 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lalique Group publie des chiffres-clés provisoires pour l'exercice 2019



Zurich, 25 mars 2020 - Lalique Group SA (SIX : LLQ), groupe spécialisé dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe, vient de publier aujourd'hui des chiffres-clés provisoires non audités pour l'exercice 2019. Par rapport à l'année précédente, le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 5% pour s'établir à approximativement EUR 143,5 millions (environ +5% en monnaies locales). Comme prévu, le résultat d'exploitation (EBIT) a atteint environ EUR 1,4 million et la marge EBIT s'est élevée à approximativement 1,0%. Le résultat net consolidé devrait s'élever à environ EUR 1,1 million. La situation liée au coronavirus n'a pas eu d'impact significatif sur les activités de Lalique Group jusqu'à mi-mars 2020, date à laquelle les autorités en France et en Suisse ont décrété des mesures de confinement; toutefois, la société s'attend à un impact négatif pour la suite de l'exercice.



Conformément aux prévisions publiées en octobre 2019, Lalique Group a enregistré une nouvelle fois une croissance modérée de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2019 dans un contexte de marché difficile. Celle-ci s'explique notamment par une forte croissance continue du segment Ultrasun et une évolution positive de presque toutes les marques de l'activité parfums ainsi que de l'activité cristal du segment Lalique. La participation acquise récemment dans la distillerie de whisky écossais The Glenturret y a également contribué. Comme cela a déjà été indiqué, le net recul des ventes à fortes marges de Lalique Parfums au Moyen-Orient a eu une incidence négative. Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté d'environ 5% par rapport à l'année précédente, pour s'établir à environ EUR 143,5 millions, ce qui correspond à une croissance en monnaies locales d'approximativement 5% également.

Les charges de personnel ont augmenté d'environ 9%, à EUR 35,5 millions au cours de l'exercice en cours de révision, en corrélation avec le développement des activités. Les autres charges d'exploitation ont diminué d'environ 7% par rapport à l'année précédente, pour s'établir à environ EUR 30,0 millions. Ce chiffre inclut une diminution d'environ EUR 7,5 millions lié à la première application de la norme IFRS 16, avec en contrepartie une augmentation des amortissements d'environ EUR 6,9 millions, EUR 14,8 millions au total. Les charges d'exploitation reflètent par ailleurs les coûts prévus pour l'expansion internationale de l'entreprise et la restructuration aux États-Unis ; par ailleurs, elles incluent également des coûts exceptionnels de EUR 1,2 million liés à l'acquisition de la participation de 50% dans The Glenturret.

En 2019, le résultat d'exploitation (EBIT) s'est élevé à environ EUR 1,4 million (exercice précédent : EUR 6,1 millions, incluant un revenu exceptionnel de EUR 2,4 millions lié à une procédure judiciaire) et s'est situé ainsi dans la partie supérieure des prévisions communiquées en octobre 2019. La marge EBIT est d'environ 1,0%, contre 4,5% l'année précédente. Hors frais exceptionnels liés à l'acquisition de 50% de The Glenturret, l'EBIT de l'exercice 2019 s'est élevé à environ EUR 2,6 millions et la marge EBIT à environ 1,8%.

Le résultat net consolidé devrait s'élever à environ EUR 1,1 million, contre EUR 5,2 millions pour l'exercice précédent.



Perspectives

Les mesures rendues nécessaires cette année pour lutter contre le coronavirus posent d'immenses défis aux États, aux populations et aux entreprises du monde entier. Pour Lalique Group, la protection de la santé de ses collaborateurs, clients et partenaires est une priorité absolue et le groupe a mis en ?uvre des mesures conformes aux exigences des autorités.

Avant les mesures de confinement imposées par les autorités en Suisse et en France mi-mars 2020, les activités de Lalique Group ont été moins impactées qu'on ne le présageait initialement lorsque la crise a éclaté en Chine. Pour la suite de l'exercice, la société s'attend toutefois à un recul des activités commerciales, notamment en raison de la fermeture des points de vente liée aux mesures de confinement en vigueur dans le monde et à l'interruption des chaînes d'approvisionnement. En raison de l'imprévisibilité de l'évolution de la situation, aucune déclaration plus précise n'est possible à l'heure actuelle. Comme cela a déjà été annoncé, l'année en cours mettra fortement l'accent sur une gestion rigoureuse des coûts. Parallèlement, le groupe continuera de se concentrer sur la mise en ?uvre de ses initiatives stratégiques, en sachant que des priorités régionales seront fixées en fonction des évolutions actuelles du marché. Parmi ces priorités se trouve aussi le développement des capacités de vente en ligne dans le monde entier.

Lalique Group publiera les chiffres financiers définitifs et audités de l'exercice 2019 le 8 avril 2020.

Note concernant l'assemblée générale 2020

Compte tenu des mesures du Conseil fédéral de lutte contre le coronavirus (COVID-19) mises à jour le 16 mars 2020, l'assemblée générale annuelle 2020 sera réduite au minimum légal requis et devrait se tenir à huit clos. Les actionnaires sont invités à demander aux représentants indépendants d'exercer leurs droits de vote.





