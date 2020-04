Lalique : publie ses résultats annuels 2019

EQS Group-Ad-hoc: Lalique Group SA / Mot-clé(s) : Résultat annuel

Lalique Group publie ses résultats annuels 2019



16.04.2020 / 07:00 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.





COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lalique Group publie ses résultats annuels 2019



Zurich, 16 avril 2020 -Lalique Group SA (SIX : LLQ), groupe spécialisé dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe, a poursuivi sa croissance en 2019. Les revenus du Groupe ont augmenté de 5% par rapport à l'année précédente pour atteindre EUR 143,5 millions. Le résultat d'exploitation (EBIT) s'est élevé à EUR 1,4 million. Comme il l'a déjà communiqué, Lalique Group s'attend à ce que les résultats de l'exercice en cours soient impactés par la situation liée au Covid-19. Le conseil d'administration demande donc aux actionnaires de renoncer au versement d'un dividende pour l'exercice 2019.



Une conférence téléphonique aura lieu aujourd'hui à 10h00 HEEC pour les investisseurs, les analystes et les médias.

Comme annoncé le 25 mars 2020, Lalique Group a, dans un contexte de marché difficile, poursuivi sa croissance en 2019 pour enregistrer une augmentation modérée de son chiffre d'affaires, conformément aux prévisions publiées en octobre 2019. La croissance est notamment due à une forte croissance continue du segment Ultrasun et une évolution positive de presque toutes les marques de parfums ainsi que de l'activité cristal de Lalique. La nouvelle participation dans la distillerie de whisky écossais The Glenturret y a également contribué, alors que le net recul des ventes de Lalique Parfums au Moyen-Orient a eu un impact négatif. Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 5% par rapport à l'année précédente, pour s'établir à EUR 143,5 millions. La croissance en monnaies locales est également de 5%.

Les charges de personnel ont grimpé à EUR 35,5 millions au cours de l'exercice sous revue (exercice précédent : EUR 32,6 millions), en corrélation avec le développement des activités. Les autres charges d'exploitation ont diminué par rapport à l'exercice précédent, passant de EUR 32,4 millions à EUR 30,0 millions, tandis que les amortissements ont augmenté de EUR 7,7 millions à EUR 14,8 millions. Cette évolution reflète l'application, pour la première fois, de la norme IFRS 16, qui s'est traduite par une diminution des autres charges d'exploitation de EUR 7,7 millions et une augmentation des amortissements de EUR 6,9 millions. Hors IFRS 16, les autres charges d'exploitation auraient augmenté de 16% pour s'établir à EUR 37,7 millions et les amortissements de 3% à EUR 7,9 millions. Cette hausse de charges liées à la croissance et aux investissements reflètent les coûts budgétisés pour l'expansion internationale et la restructuration aux États-Unis; elles incluent également les coûts exceptionnels de EUR 1,2 million liés à l'acquisition de la participation dans The Glenturret.

Le résultat d'exploitation (EBIT) 2019 s'est élevé à EUR 1,4 million (exercice précédent: EUR 6,1 millions, incluant un revenu exceptionnel de EUR 2,4 millions lié à une procédure judiciaire), se situant ainsi dans le haut de la fourchette des prévisions communiquées en octobre 2019. La marge EBIT était de 1,0%, contre 4,5% l'année précédente. Hors frais exceptionnels liés à l'acquisition de 50% de The Glenturret, l'EBIT de l'exercice sous revue s'est élevé à EUR 2,6 millions et la marge EBIT à 1,8%. Le résultat net consolidé s'est quant à lui élevé à EUR 1,1 million, contre EUR 5,2 millions pour l'exercice précédent. Le résultat de l'exercice inclut un effet positif de EUR 2,9 millions lié à la réforme de l'impôt sur les sociétés en Suisse, alors que l'exercice précédent avait été impacté positivement par la réforme fiscale française à hauteur de EUR 1,0 million.

Résultats des segments

Le segment Lalique a enregistré une baisse de ses produits d'exploitation de 2%, à EUR 81,0 millions. L'activité cristal a progressé de 7% par rapport à l'exercice précédent, le développement ayant été particulièrement positif en Chine et en Russie. En revanche, l'activité parfums a chuté de 18%, principalement en raison des conditions difficiles de marché et d'exploitation au Moyen-Orient, comme mentionné plus haut. Les coûts ont augmenté de 4%, reflétant l'expansion de l'activité en Asie notamment, où une nouvelle boutique à Pékin et quatre shop-in-shops au Japon ont été ouverts en 2019, ainsi que la restructuration aux États-Unis. L'EBIT s'est élevé à EUR -6,9 millions (exercice précédent : EUR -1,7 million, incluant un revenu exceptionnel de EUR 2,4 millions).

Une fois de plus, Ultrasun a clôturé l'exercice avec un résultat très réjouissant. Le segment a poursuivi sa croissance, en particulier en Chine, en Suisse et aux Pays-Bas, alors que des nouveaux marchés tels que Taïwan et la Corée ont également affiché des chiffres solides. La stratégie consistant à miser sur la distribution en pharmacie et droguerie continue de se révéler payante. Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires a augmenté de 25% pour atteindre EUR 21,8 millions, avec une marge brute à la hausse, tandis que les coûts ont augmenté de 19%, en raison d'une hausse des charges de personnel et de marketing liée à l'expansion de l'activité. L'EBIT a grimpé à EUR 4,1 millions (exercice précédent : EUR 2,2 millions).

Dans les autres segments, le chiffre d'affaires de Jaguar Fragrances a une nouvelle fois augmenté de 5%, après un exercice précédent déjà très satisfaisant. Une baisse importante au Moyen-Orient a été compensée par une augmentation du chiffre d'affaires sur d'autres marchés - en particulier en Europe, mais aussi en Amérique du Nord et en Asie. Avec une hausse du chiffre d'affaires de 20%, Parfums Grès a connu une année 2019 très positive, et a bénéficié d'une forte reprise sur des marchés clés tels que l'Espagne, la France, l'Amérique latine et Israël. Le lancement du parfum « Cabochard chérie » et la relance de « Cabochard » ont également contribué au développement positif de Parfums Grès.

Parmi les autres marques , Bentley Fragrances a clôturé 2019 avec une croissance de 5%, principalement due à la hausse des ventes aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Après un recul en 2018, Parfums Samouraï a connu une reprise notable et enregistré une croissance de 9%. Deux nouveaux lancements ainsi que d'importantes commandes de réassort dans les lignes de produits existantes ont constitué la base de la croissance en 2019. Lalique Beauty Services, le site de production et logistique de parfums du groupe, a également connu une évolution positive. La nouvelle ligne de mise en bouteilles, mise en service à l'automne 2018, a considérablement augmenté la productivité et les capacités pour les nouvelles marques du portefeuille telles que Brioni ainsi que pour les clients tiers. La distillerie de whisky The Glenturret, qui depuis sa reprise le 28 mars 2019, est intégralement consolidée dans les comptes de Lalique Group, a réalisé un chiffre d'affaires conforme aux attentes de EUR 1,9 million d'avril à décembre 2019.

Perspectives

Comme déjà annoncé, préalablement aux mesures de confinement imposées par les autorités mondiales mi-mars 2020 pour lutter contre le Covid-19, les activités de Lalique Group ont été moins impactées qu'on ne le présageait initialement lorsque la crise a éclaté en Chine. Pour la suite de l'exercice, la société s'attend toutefois à un recul des activités commerciales, notamment en raison de la fermeture des points de vente et de l'interruption des chaînes d'approvisionnement.

Compte tenu de cette situation, Lalique Group a pris des mesures immédiates pour préserver la solide capitalisation et la trésorerie de l'entreprise. C'est ainsi que, dans un premier temps, les activités de marketing ont été fortement réduites et certains projets de développement et de lancement de nouvelles collections et lignes de produits ont été interrompus jusqu'à nouvel ordre. Lalique Group a par ailleurs mis en place du chômage partiel et demandé des mesures d'accompagnement similaires pour la grande majorité de ses collaborateurs de son siège à Zurich, de tous ses sites en France, y compris la cristallerie Lalique à Wingen-sur-Moder et l'usine de production de parfums à Ury, ainsi qu'en outre-mer. En revanche, les activités de marketing digital et de vente en ligne sont davantage développées. Les préparatifs en vue du lancement, au quatrième trimestre 2020, du premier parfum Brioni se poursuivent comme prévu. Le «rebranding» de la distillerie The Glenturret progresse également et sera dévoilé simultanément avec la nouvelle gamme de whiskys haut de gamme signés Bob Dalgarno, «whisky maker» de grand renom ayant rejoint l'équipe Glenturret.

Compte tenu de la crise liée au Covid-19, le conseil d'administration a par ailleurs décidé de proposer à l'assemblée générale du 8 mai 2020 la renonciation au versement d'un dividende pour l'exercice 2019. Les membres du conseil d'administration et de la direction générale ont, quant à eux, déclaré qu'ils contribueraient aux mesures visant à préserver la trésorerie en renonçant à une partie de leurs salaires et primes.

En raison de l'imprévisibilité de l'évolution de la situation, Lalique Group n'est actuellement pas en mesure d'estimer avec plus de précision l'impact sur la marche des affaires. Celui-ci dépendra, d'une part, de la durée de la pandémie du Covid-19 et des restrictions correspondantes des activités commerciales et, d'autre part, de la durée de la reprise économique dans les différentes régions de marché. Lalique Group s'attend à ce que ce, parmi son portefeuille, la demande pour les biens de consommation courante et les produits du segment d'entrée de gamme connaitra un retour à la croissance plus marqué. Pour les produits de luxe, en particulier dans le segment Lalique, la demande pourrait croître plus lentement, en sachant toutefois que la clientèle Lalique est fidèle et moins sensible aux aléas de la conjoncture, comme constaté, dans une certaine mesure, depuis le début de l'année.

Lalique Group reste convaincu que sa stratégie de diversification poursuivie depuis plusieurs années et l'étendue de ses activités constituent un atout fondamental qui bénéficiera au groupe même dans un environnement économique difficile susceptible de se prolonger. Lalique Group poursuivra la mise en ?uvre rigoureuse de sa stratégie tout en tenant compte de la situation liée au Covid-19 et en mettant l'accent sur des priorités régionales. S'agissant des objectifs à moyen terme communiqués jusqu'à présent (croissance du chiffre d'affaires dans la fourchette moyenne de pourcentage à un chiffre en monnaies locales, augmentation progressive de la marge EBIT de 9% à 11%), Lalique Group anticipe actuellement un report de la réalisation de ses objectifs en fonction du temps nécessaire pour que les marchés se remettent de la crise actuelle.

Roger von der Weid, CEO de Lalique Group : « Nous avons poursuivi notre croissance en 2019 et investi de manière importante dans l'expansion de nos activités. Nous sommes convaincus que la diversification reste un atout important de Lalique Group, en particulier dans la très difficile conjoncture économique actuelle. Nous suivons de très près l'évolution de la pandémie du coronavirus et son impact sur l'économie, et je tiens à remercier tous nos collaborateurs pour leur professionnalisme dans cette situation particulière. Nous avons pris des mesures pour protéger notre rentabilité et préserver la solidité financière de Lalique Group. Parallèlement, nous continuons à nous concentrer sur la mise en ?uvre de nos initiatives stratégiques dans nos divers domaines d'activité. »

Proposition d'élection au conseil d'administration

Lors de la prochaine assemblée générale du 8 Mai 2020, le conseil d'administration proposera aux actionnaires d'élire Sanjeev Malhan comme nouveau membre du conseil. Sanjeev Malhan (49 ans) est depuis octobre 2018 Chief Financial Officer de DS Group basé en Inde pour le secteur d'activité Confiserie. DS Group, fondé en 1929 en tant que petite entreprise de parfumerie, est aujourd'hui un conglomérat largement diversifié dont le siège se trouve à Noida, en Inde, et qui a acquis 12,3% de Lalique Group en juin 2019. Son portefeuille comprend entre autres les secteurs «food & beverage», gastronomie et hôtellerie, emballages et agriculture.

Sanjeev Malhan est citoyen indien et titulaire d'un diplôme de commerce de l'Université de Dehli. Il bénéficie d'une expérience de plus de 25 ans en tant que spécialiste financier et a travaillé pour diverses entreprises « Fortune 500 » dans les domaines de l'énergie, de l'ingénierie, de l'électronique et des biens de consommation. Outre ses connaissances des marchés des capitaux, il dispose d'une expérience avérée dans les domaines de la planification financière stratégique ainsi que de la gestion des coûts et du fonds de roulement. Le conseil d'administration est convaincu qu'en tant que membre du conseil, Sanjeev Malhan, va fortement contribuer au futur succès du groupe.

Tous les administrateurs précédents et Silvio Denz, en sa qualité de président, sont rééligibles pour un nouveau mandat d'un an. L'invitation avec l'ordre du jour complet est disponible sur le site Internet de Lalique Group.

Remarque sur les comptes annuels 2018 : accord avec SIX Exchange Regulation

Lalique Group a conclu un accord avec SIX Exchange Regulation concernant la violation de normes comptables (IFRS) dans les comptes annuels 2018. Dans l'état des flux de trésorerie des comptes annuels IFRS 2018, Lalique Group a comptabilisé des crédits en compte courant consommés comme partie intégrante des liquidités. Par conséquent, le solde d'ouverture et de clôture des liquidités dans l'état des flux de trésorerie faisait état d'un montant négatif. Les variations de ces crédits en compte courant consommés n'étaient donc pas prises en compte dans les flux résultant des activités de financement. Ce manquement a nécessité un réajustement de l'état des flux de trésorerie. Dans le cadre de l'accord, Lalique Group s'est engagé à rectifier le manquement dans le cadre de l'établissement des comptes annuels IFRS 2019, et à faire un don de CHF 15 000 à la Fondation IFRS.

Documents liés aux résultats 2019

Les documents suivants sont disponibles sur le site de Lalique Group aux adresses suivantes :

Communiqué de presse www.lalique-group.com/media

Présentation des résultats www.lalique-group.com/financial?section=presentations

Rapport d'activité www.lalique-group.com/financial?section=reporting

La convocation avec l'ordre du jour complet : www.lalique-group.com/assembly



Conférence téléphonique pour les investisseurs, les analystes et les médias

Date : jeudi 16 avril 2020

Heure : 10h00 HEEC

Référents : Roger von der Weid, CEO; Alexis Rubinstein, CFO

Numéro d'accès par téléphone :

Suisse +41 (0) 58 310 50 00

France +33 (0) 1 70 91 87 06

UK +44 (0) 207 107 0613

USA +1 (1) 631 570 56 13



Contact médias

Lalique Group SA

Esther Fuchs

Communication & PR Manager

Grubenstrasse 18

CH-8045 Zürich

Téléphone: +41 43 499 45 58

E-mail: esther.fuchs@lalique-group.com





Lalique Group

Lalique Group est un acteur de niche dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe. Ses domaines d'activité s'étendent aux parfums, aux cosmétiques, à la cristallerie, aux bijoux, au mobilier exclusif et aux accessoires d'intérieur, ainsi qu'à l'art, à la gastronomie, à l'hôtellerie, et au whisky. Fondée en 2000, l'entreprise, dont le siège est situé à Zurich, emploie environ 720 collaborateurs. La Maison Lalique, qui a donné son nom au Groupe, fut créée en 1888 à Paris par René Lalique, artiste, maître verrier et créateur de bijoux. Les actions nominatives du groupe (LLQ) sont cotées sur SIX.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.lalique-group.com





Évolution des chiffres-clés de Lalique Group

en millions EUR

2019 2018 Chiffre d'affaires 143.5 136.4 Résultat brut 81.8 78.8 Charges de personnel -35.5 -32.6 Autres charges d'exploitation -30.0 -32.4 EBITDA 16.2 13.8 Amortissements et dépréciations -14.8 -7.7 EBIT 1.4 6.1 Marge EBIT 1.0% 4.5% Résultat financier -1.9 -0.4 Résultat net consolidé 1.6 5.2

en EUR

Résultat par action 0.52 1.09

en millions EUR

31.12.2019 31.12.2018



(restated1) Total des fonds propres



(avant parts minoritaires) 171.9 128.1 Ratio de fonds propres 50.1% 54.0%



1 Le groupe a corrigé la période comparative au 31 décembre 2018 suite à une erreur d'estimation des impôts différés

Les comptes 2019 peuvent être consultés sur le site www.lalique-group.com/financial.