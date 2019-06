Le conglomérat indien DS Group va prendre entre 11 et 18% de Lalique Group

Zurich (awp) - Silvio Denz prépare un désengagement partiel du groupe de luxe Lalique Group, dont il détient une large majorité des actions. L'entrepreneur a conclu un accord avec le conglomérat indien Dharampal Satyapal (DS) Group, lequel lui achètera des titres représentant entre 11 et 18% du capital-actions. M. Denz demeurera toutefois l'actionnaire majoritaire de l'entreprise active notamment dans les parfums, les cosmétiques, la cristallerie et les bijoux.

L'accord conclu par Lalique Group et Silvio Denz avec DS Group prévoit, dans un premier temps, l'acquisition par le second de 320'000 actions de Lalique Group détenues par Silvio Denz au prix de 45 francs suisses par action, écrit mardi le groupe établi à Zurich. La transaction devrait être réalisée d'ici la fin de la semaine.

Dans un deuxième temps, DS Group souscrira entre 464'000 à 564'000 nouvelles actions dans le cadre d'une augmentation de capital. En supposant que le nombre total de nouvelles actions sera émis, Silvio Denz détiendra environ 56% et DS Group entre 11 et 12% de Lalique Group à l'issue de l'augmentation de capital, alors que le flottant augmentera jusqu'à 33% maximum.

Dans un troisième temps, l'accord prévoit une option permettant à DS Group d'acquérir, suite à l'augmentation de capital et jusqu'au 31 mars 2020, 360'000 actions supplémentaires détenues par Silvio Denz, toujours au prix unitaire de 45 francs suisses. Silvio Denz restera actionnaire majoritaire de Lalique Group en cas d'exercice de cette option.

Dans le cadre de l'augmentation de capital, Silvio Denz s'est engagé à ne pas céder d'actions au-delà de l'accord passé avec DS Group et ce pendant un délai de 12 mois, alors que DS Group a donné son accord à un lock-up de 6 mois.

Le prospectus d'émission et de cotation relatif à l'émission de droits de souscription d'un nombre maximal de 1'200'000 nouvelles actions sera vraisemblablement publié le 1er juillet 2019. La période de souscription devrait débuter le 3 juillet 2019.

capital autorisé

Dans le cadre de l'émission de droits de souscription, le capital social de Lalique Group d'actuellement 1,2 million de francs suisses réparti en 6 millions d'actions d'une valeur nominale de 20 centimes l'unité, sera augmenté d'un maximum de 240'000 francs suisses via l'émission de 1,2 million de nouveaux titres, au maximum. Ces derniers seront émis à partir du capital autorisé accepté lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 mai 2019.

Les actionnaires existants se verront attribuer des droits préférentiels de souscription leur permettant de souscrire à une nouvelle action Lalique Group pour 5 actions détenues à la clôture du négoce de la Bourse suisse le le 2 juillet 2019, au prix de 40 francs suisses l'unité. Afin d'augmenter le flottant représentant actuellement environ 28% du capital de Lalique Group et d'élargir le cercle des investisseurs, Silvio Denz renoncera à l'exercice de ses droits de souscription.

La période de souscription devrait s'étendre du 3 au 9 juillet 2019. Les actions pour lesquelles les droits de souscription ne seront pas exercés seront placées sur le marché par Lalique Group immédiatement après expiration de la période de souscription. La cotation et le premier jour de négoce des nouvelles actions au SIX Swiss Exchange sont prévus pour le 12 juillet 2019. La Banque cantonale de Zurich agit en tant que chef de file de l'opération.

Comme déjà annoncé, l'augmentation de capital est liée à l'acquisition de The Glenturret, la plus ancienne distillerie de whisky single malt d'Écosse encore en activité, réalisée le 29 mars 2019.

Fondée en 1929, DS Group s'est développée d'une petite entreprise de parfumerie pour devenir un conglomérat largement diversifié et dont le siège se trouve à Noida, en Inde. Ses domaines d'activités s'étendent entre autres aux secteurs de l'alimentation et des boissons, de l'hôtellerie et de la restauration, de l'emballage et de l'agriculture.

