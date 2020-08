Lam Research : et VELO3D Accord stratégique sur l'utilisation des applications de fabrication additive métal destinée à la production de biens d'équipement en semi-conducteurs

L'accord conjoint comprend le développement de processus propriétaires et l'investissement dans l'entreprise VELO3D

L'innovateur en fabrication numérique VELO3D et Lam Research Corporation (Nasdaq: LRCX) ont annoncé aujourd'hui un accord de développement conjoint avec une collaboration portant sur de nouveaux matériaux et conceptions en matière de fabrication additive (FA) métal ou d'applications de l'impression 3D pour l'industrie des semi-conducteurs. Lam prévoit d'augmenter substantiellement la production de pièces par FA au cours des cinq prochaines années.

La fabrication additive permet de transformer la chaîne d'approvisionnement, en modifiant la production de pièces généralement fabriquées par des méthodes soustractives par des conceptions plus performantes et innovantes qui permettent aux chaînes d'approvisionnement souples d'adopter les principes de l'industrie 4.0. VELO3D développera de nouveaux alliages métalliques sur son imprimante Sapphire®, lesquels sont essentiels aux conceptions et aux technologies de Lam. Lam Capital investira également dans VELO3Dun montant non divulgué à ce jour.

« Lam Research optimise la fabrication additive utilisée comme un moteur d'innovation, ce qui permet à nos clients de construire des appareils électroniques plus petits, plus rapides, plus puissants et avec une plus faible consommation d'énergie pour une utilisation quotidienne », a déclaré Kevin Jennings, vice-président senior des opérations mondiales chez Lam Research. « Cet accord de développement conjoint s'inscrit bien dans la mission de Lam qui consiste à rechercher en permanence de nouvelles technologies pour repousser les limites de la conception et de la fabrication des produits. Nous sommes très heureux d'être le chef de file de l'industrie des semi-conducteurs en apportant de la valeur à nos clients grâce à la FA ».

« La fabrication de semi-conducteurs est l'un des meilleurs exemples de production en grande quantité et Lam exige les plus hauts niveaux de répétabilité et d'uniformité pour obtenir un contrôle de précision à l'échelle atomique », déclare Benny Buller, PDG et fondateur de VELO3D. « VELO3D est bien placé pour insuffler de la confiance en ce qui concerne l'impression 3D métal grâce à ses capacités d'étalonnage, de métrologie et de traçabilité numérique. Cette relation vise à accélérer le parcours d'innovation constant de Lam centré sur la production d'équipements pour créer des microprocesseurs de pointe, des supports mémoire et de nombreux types de produits connexes ».

La FA métal est un facteur prometteur du mouvement de transformation numérique qui réduit la dépendance aux méthodes de fabrication analogiques. À partir d'un fichier CAO, la FA construit des pièces métalliques de production en utilisant la fusion laser, couche par couche, sur lit de poudre métallique. L'impression 3D permet de réduire les délais, de diminuer les matières premières et de réaliser des conceptions complexes, dont la fabrication serait trop difficile ou trop coûteuse avec les méthodes conventionnelles.

VELO3Da récemment clôturé une ronde de financement à hauteur de 40 millions de dollars, portant ainsi le financement total de l'entreprise à 150 millions de dollars. Ce nouvel investissement permet à l'entreprise d'étendre ses capacités technologiques et d'être rentable d'ici la mi-2022.

Lam Capital est le groupe de capital-risque de Lam Research qui investit dans des entreprises innovantes pour résoudre les problèmes actuels les plus difficiles et les plus importants. En allant des technologies innovantes de semi-conducteurs et d'équipements aux technologies de l'IA et de l'industrie 4.0, Lam Capital investit et s'associe à des start-ups qui révolutionnent leurs industries respectives. Pour plus d'informations, visitez le site www.lamcapital.com.

