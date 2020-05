Landis+Gyr clôt l'exercice 2019/2020 sur une baisse des ventes et des profits

Zurich (awp) - Le spécialiste des compteurs intelligents a bouclé son exercice annuel décalé 2019/2020, clos fin mars, sur un repli des ventes et des profits. L'année a fini en eau de boudin avec la propagation du Covid-19 et les répercussions économiques associées, a expliqué la société zougoise mercredi.

Le bénéfice net s'est inscrit en repli de 7% sur un an à 113,7 millions. L'Ebitda ajusté est resté quasi stable (-0,4%) à 237,2 millions, pour une marge afférente de 14,0%, contre 13,5% lors de l'exercice précédent.

Les ventes ont chuté de 2% à taux de changes constants à 1699 millions tandis que les entrées de commandes ont atteint 1371,4 millions.

Le repli du chiffre d'affaires est à mettre sur le compte de la région Amériques, où un repli de 7,7% a été essuyé à taux de changes constants. Les régions Europe, Moyen-Orient et Afrique ainsi que l'Asie-Pacifique ont enregistré une croissance de respectivement 3,9% et 12,7% en monnaies locales.

Les résultats sont dans la fourchette des prévisions formulées par les analystes consultés par AWP. Le consensus s'était établi sur des ventes de 1710 millions, un Ebitda ajusté de 236 millions et un bénéfice net de 110 millions.

Les flux de trésorerie, hors acquisitions et fusions, ont atteint 120,4 millions, comparé à 123,5 millions lors de l'exercice fiscal précédent.

En raison des incertitudes liées au Covid-19, aucune prévision n'a été fournie pour l'exercice en cours. Par mesure de précaution, le conseil d'administration a choisi de prendre la décision concernant le dividende plus tard, lors de la présentation des résultats semestriels.

Plusieurs clients en Europe, notamment en France, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas ont reporté les nouvelles installations en raison de la pandémie. Aucune annulation de commandes de grande envergure n'a été enregistrée et la chaîne d'approvisionnement n'est pas touchée pour le moment mais les risques existent. Des usines sont à l'arrêt dans certains pays pour se conformer aux restrictions gouvernementales.

ol/lk