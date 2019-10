Landis+Gyr conclut un projet Smart Grid avec le brésilien CEEE

Zurich (awp) - Le fabricant de compteurs électriques intelligents Landis+Gyr a conclu un contrat pour un projet de "Smart Grid" au Brésil. La commande a été passée par le fournisseur d'électricité CEEE, actif dans l'état du Rio Grande do Sul, a précisé le groupe zougois jeudi soir. La commande porte sur l'installation de près de 12'000 compteurs pour des entreprises industrielles et de l'artisanat. En plus des compteurs SGP+M seront installés dans près de 45'000 ménages privés. Les détails financiers du contrat ne sont pas révélés.

mk/rp