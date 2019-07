Landis+Gyr décroche une importante commande aux Etats-Unis

Zurich (awp) - Le groupe Landis+Gyr a décroché auprès de l'américain Colorado Springs Utilities (CSU) un contrat pour le remplacement de son système de mesure arrivé en fin de vie. L'accord, dont les contours financiers n'ont pas été divulgués, est assorti d'un contrat de maintenance pour une durée de 20 ans.

CSU entend déployer la plateforme Gridstream Connect de l'industriel zougois pour connecter plus de 590'000 compteurs électriques, de gaz naturel et d'eau dans un système intégré de gestion de réseau et d'acquisition de données, précise un communiqué diffusé mardi soir.

Le nouveau contrat, qui scelle 14 ans de collaboration entre deux entreprises, comprend également des services de maintenance de la part de Landis+Gyr, pendant et après la phase déploiement, pour une durée totale de 20 ans.

Selon le communiqué, CSU est le plus grand fournisseur de services industriels (gaz, électricité, eau et eaux usées) en mains publiques et à but non lucratif des Etats-Unis.

