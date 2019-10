Landis+Gyr réalise un bon premier semestre mais voit des nuages pour le second

Zurich (awp) - Landys+Gyr a présenté des résultats en nette hausse au premier semestre, clos fin septembre. Aussi bien le chiffre d'affaires que les bénéfices net et opérationnel du fabricant de compteurs électriques ont crû de façon supérieure aux attentes, malgré un recul des ventes de 4,1% dans la région Amérique et en attendant un léger ralentissement au second semestre.

La zone Asie-Pacifique a enregistre une forte croissance, relève mardi l'entreprise. Le chiffre d'affaires total a progressé de 3,4% à 863 millions de dollars (corrigé des effets de change, presque la même somme en francs suisses), avec des bonds de 10,5% dans les zones Europe-Moyen-Orient-Afrique (Emea) et de 32% en Asie-Pacifique.

Le résultat opérationnel ajusté (Ebitda) s'est affiché à 125 millions (+16,9%), soit dix millions de dollars au-dessus des attentes du consensus des analystes sondés par AWP. La marge afférente a atteint 14,5%. Le résultat a gagné 21,5% en comparaison annuelle pour atteindre 71,8 millions de dollars, alors que le consensus ne tablait "que" sur 54,5 millions.

Pour le chiffre d'affaires, les attentes ont été dépassées moins nettement, à hauteur de 2 millions de dollars environ.

"Nos efforts soutenus pour maîtriser les coûts ont permis d'améliorer de 130 points de base (pb) notre marge opérationnelle Ebitda", exception faite d'une dépense exceptionnelle liée à une décision de justice au Brésil concernant la TVA qui a coûté 5,6 millions au groupe, relève dans le communiqué le directeur général Richard Mora.

Chiffre d'affaires 2019 revu à la baisse

Les entrées de commandes ont reculé de 7,1% à 819 millions de dollars. Mais le carnet de commandes a augmenté exactement dans la même proportion à 2,51 milliards. Les réserves de commandes sont en hausse dans toutes les régions.

"Nous demeurons positifs pour l'ensemble de l'année, bien que des retards au niveau réglementaire puissent retarder certains projets aux Etats-Unis. Par conséquent, nous avons un peu réduit nos attentes de chiffre d'affaires, à une croissance de 1-4% contre 2-5% jusqu'à présent", écrit le groupe.

Les prévisions pour le résultat opérationnel (Ebitda), attendu à 240 millions de dollars, et les flux de trésorerie disponibles restent en revanche inchangées. Les flux de trésorerie sont pronostiqués entre 120 et 135 millions (hors fusions et acquisitions). Au moins les trois quarts doivent être reversés sous forme de dividende.

Vu que les résultats robustes du premier semestre n'ont pas entraîné une révision à la hausse pour l'année par l'entreprise, Vontobel s'attend à un deuxième partiel plus "timide". Mais il n'y a pas de quoi impacter les attentes du consensus, précise la banque zurichoise.

UBS a mis en exergue la forte dynamique en Inde, en Australie et à Hong Kong et s'attendait à une réaction positive des marchés. Cela n'a pas manqué: après avoir ouvert nettement en baisse à 9h pile, l'action bondissait de 1,4% dix minutes plus tard, vers 9h10, à 91,25 francs suisses, dans un SPI en baisse de 0,13%.

Depuis le début de l'année, l'action Landis+Gyr a augmenté de 64%.

op/al