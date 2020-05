Landis+Gyr termine l'exercice annuel sur une note négative

Zurich (awp) - Le spécialiste des compteurs intelligents a bouclé son exercice annuel décalé 2019/2020, clos fin mars, sur un repli des ventes et des profits. L'année a fini en eau de boudin avec la propagation du Covid-19 et les répercussions économiques associées.

"Actuellement il est imppossible d'estimer comment la situation va évoluer, pour cette raison nous ne fournissons pas de prévisions pour 2020/21", a indiqué dans une téléconférence mercredi Werner Lieberherr, directeur général depuis avril.

Le dirigeant estime toutefois que sa société est bien positionnée pour faire face à la crise, avec des liquidités de 319 millions de dollars à fin mars et des facilités de crédit disponibles.

Au niveau des résultats, le bénéfice net s'est inscrit en repli de 7% sur un an à 113,7 millions de dollars. L'Ebitda ajusté est resté quasi stable (-0,4%) à 237,2 millions, pour une marge afférente de 14,0%, contre 13,5% lors de l'exercice précédent.

Les ventes ont chuté de 2% à taux de changes constants à 1699 millions tandis que les entrées de commandes ont atteint 1371,4 millions, en repli d'un tiers. Le directeur s'attend à une nette amélioration sur ce dernier point si la situation vient à se normaliser. Le ratio book-to-bill (rapport commandes/facturation) de 0,81 enregistré, contre 1,18 l'exercice précédent, est insatisfaisant, a-t-il jugé.

Le repli du chiffre d'affaires est à mettre sur le compte de la région Amériques, où un repli de 7,7% a été essuyé à taux de changes constants. Les régions Europe, Moyen-Orient et Afrique ainsi que l'Asie-Pacifique ont enregistré une croissance de respectivement 3,9% et 12,7% en monnaies locales.

Les résultats sont dans la fourchette des prévisions formulées par les analystes consultés par AWP. Le consensus s'était établi sur des ventes de 1710 millions, un Ebitda ajusté de 236 millions et un bénéfice net de 110 millions.

Les flux de trésorerie, hors acquisitions et fusions, ont atteint 120,4 millions, comparé à 123,5 millions lors de l'exercice fiscal précédent.

L'ombre du coronavirus menace

En raison des incertitudes liées au Covid-19, aucune prévision n'a été fournie pour l'exercice en cours. Par mesure de précaution, le conseil d'administration a choisi de prendre la décision concernant le dividende plus tard, lors de la présentation des résultats semestriels.

Plusieurs clients en Europe, notamment en France, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas ont reporté les nouvelles installations en raison de la pandémie. A l'inverse les affaires tournent en Suisse et en Scandinavie.

Aucune annulation de commandes de grande envergure n'a été enregistrée et la chaîne d'approvisionnement n'est pas touchée pour le moment mais les risques existent.

Des usines sont à l'arrêt dans certains pays, notamment en Inde, pour se conformer aux restrictions gouvernementales. Si le dirigeant affirme que sa société a du potentiel, "nous devons devenir plus flexibles, et travailler sur les marchés américains et asiatiques avant tout, a-t-il conclu.

Les analystes ont estimé que les résultats sont globalement en ligne avec les prévisions, à l'exception de la chute brutale des entrées de commandes, qui fait craindre un fort impact négatif du Covid-19 sur l'exercice en cours.

A la Bourse, les investisseurs ont fait la moue. Vers 12h40, le titre lâchait 5,9% à 61,70 francs suisses dans un SPI en hausse de 0,79%.

