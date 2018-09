Lanson-BCC : baisse du résultat net au 1er semestre

13/09/2018 | 18:04

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 88,20 ME au premier semestre 2018 contre 85,07 ME, en progression de + 3,7 % (contre une baisse de -7,3 % pour le premier semestre 2017).



En faisant abstraction de la filiale de courtage dont l'activité est traditionnellement fluctuante, le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 86,98 ME contre 83,12 ME (+ 4,6 %).



La part du chiffre d'affaires réalisé à l'export est de 44 % au 30 juin 2018 contre 46 % au 30 juin 2017.



Le résultat opérationnel (ROP) s'élève à 1,90 ME contre 2,62 ME au premier semestre 2017. Le résultat net ressort à 0,17 ME contre 0,59 ME au 30 juin 2017.



