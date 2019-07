Lanson-BCC : transfert sur Euronext Growth le 15 juillet

11/07/2019 | 09:37

Le groupe de vins de Champagne Lanson-BCC indique que sa demande d'admission de ses actions ordinaires sur Euronext Growth Paris, marché jugé plus approprié à sa taille, a été approuvée par l'Euronext Listing Board le 10 juillet.



Selon le calendrier définitif du transfert, la radiation des actions sur Euronext Paris et leur admission sur Euronext Growth Paris auront lieu le 15 juillet (à l'ouverture). Le code ISIN d'identification des titres reste inchangé et le mnémonique devient ALLAN.



