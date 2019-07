LANSON-BCC : net repli du chiffre d'affaires au premier semestre 0 26/07/2019 | 11:11 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



"En France, les volumes des Maisons du groupe ont été globalement affectés par le tassement de la consommation dans une conjoncture morose marquée par les mouvements sociaux, le climat électoral et la mise en place de la loi ‘Egalim' dans la Grande Distribution", détaille le groupe, dans un communiqué. "A l'export, les ventes du groupe, contrastées selon les Maisons, ont progressé avec des effet prix – mix favorables sur plusieurs destinations européennes. En particulier vers le Royaume-Uni où les ventes s'améliorent pour la première fois après la dégradation constatée ces derniers exercices".



Comme toujours, Lanson-BCC tient à rappeler qu'avec environ un tiers des ventes réalisées au cours du premier semestre mais la moitié des charges fixes, "le chiffre d'affaires comme les résultats au 30 juin ne peuvent être représentatifs de ceux de l'ensemble de l'exercice".



Compte tenu du poids du dernier trimestre de l'année civile, Lanson-BCC ne publie pas d'objectif chiffré pour l'exercice.





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal Au premier semestre, Lanson-BCC a enregistré un chiffre d’affaires de 79,47 millions d’euros, en repli de 9,9 %. Le fabricant de champagne a rappelé que le dynamisme avait été plus important au premier semestre 2018 (+3,7 %). En faisant abstraction de la filiale de courtage, dont l'activité est traditionnellement fluctuante, le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 77,94 millions d’euros contre 86,98 millions d’euros au premier semestre 2018."En France, les volumes des Maisons du groupe ont été globalement affectés par le tassement de la consommation dans une conjoncture morose marquée par les mouvements sociaux, le climat électoral et la mise en place de la loi ‘Egalim' dans la Grande Distribution", détaille le groupe, dans un communiqué. "A l'export, les ventes du groupe, contrastées selon les Maisons, ont progressé avec des effet prix – mix favorables sur plusieurs destinations européennes. En particulier vers le Royaume-Uni où les ventes s'améliorent pour la première fois après la dégradation constatée ces derniers exercices".Comme toujours, Lanson-BCC tient à rappeler qu'avec environ un tiers des ventes réalisées au cours du premier semestre mais la moitié des charges fixes, "le chiffre d'affaires comme les résultats au 30 juin ne peuvent être représentatifs de ceux de l'ensemble de l'exercice".Compte tenu du poids du dernier trimestre de l'année civile, Lanson-BCC ne publie pas d'objectif chiffré pour l'exercice. 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur LANSON-BCC 11:11 LANSON-BCC : net repli du chiffre d'affaires au premier semestre AO