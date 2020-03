LANSON-BCC : résultats 2019 pénalisés par la baisse des ventes en France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lanson-BCC progresse de 1,14% à 17,80 euros, sous-performant le marché parisien. Le producteur de champagne a publié hier soir des résultats annuels dégradés en raison de la faiblesse des ventes liée aux mouvements sociaux et à la hausse des prix du raisin. En 2019, le propriétaire de Lanson (haut de gamme) mais aussi de Chanoine Frères (plus accessible) a réalisé un résultat net de 10,11 millions d'euros, en baisse de 20,3%.Le résultat opérationnel atteint 17,63 millions, en repli de 19,5 %. Cette évolution s'explique principalement par la forte baisse des volumes enregistrée dans le secteur de Grande Distribution et par la poursuite de la hausse du prix du raisin (+ 22,6 % en cumul sur 10 ans). Elle masque les progrès enregistrés par plusieurs Maisons, tant en France – hors grande distribution - qu'à l'Export, et les effets prix - mix globalement positifs.Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 250,29 millions, en baisse de 9,8%. En faisant abstraction de la filiale de courtage dont l'activité est traditionnellement fluctuante, le chiffre d'affaires consolidé est de 246,16 millions, en repli de 9,5%.Les expéditions globales de l'Appellation Champagne s'élèvent à 297,6 millions de bouteilles (- 1,6 %). Le marché français, de nouveau affecté par des mouvements sociaux, poursuit son repli à – 4% (– 4,2% en 2018).Il représente 47,6 % des volumes expédiés par la Champagne. Les autres pays de l'Union européenne sont en progression de 0,9 % à 25,7% des volumes vendus, comme les pays tiers : + 0,7% à 26,7% des volumes vendus. La valeur totale des expéditions de l'Appellation atteint 5,1 milliards d'euros, + 3,4%.Lanson-BCC réaffirme sa stratégie à long terme de développement en valeur avec l'ambition de renforcer son positionnement dans l'univers des vins haut de gamme.Dans un contexte économique perturbé, le groupe mise sur la qualité de plus en plus reconnue de ses Maisons et sur leur capacité d'innovation pour progresser principalement sur les marchés export.Concernant le Covid-19, s'il est impossible à ce stade d'estimer l'impact matériel de cette épidémie sur ses activités, Lanson-BCC rappelle que près de 50% des facturations se font traditionnellement sur le dernier trimestre de l'année civile.