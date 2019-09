LANSON-BCC : signe un premier semestre timide

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lanson-BCC progresse de 0,8% à 26,6 euros, les investisseurs ne sanctionnant pas des résultats dégradés. Le groupe est tombé dans le rouge au premier semestre 2019, pénalisé par la dégradation du marché français. Pour autant, la période ne représente qu’environ un tiers des ventes mais la moitié des charges. Sur les six premiers mois de l'année, le groupe champenois a accusé une perte nette de 1,18 million d'euros contre un bénéfice de 0,17 million un an plus tôt. Le résultat opérationnel s’élève à 0,13 million contre 1,9 million au premier semestre 2018.Les effets prix–mix globalement favorables n'ont pu compenser la baisse des volumes en France, ainsi que la hausse du prix de revient.Le chiffre d'affaires s'élève à 79,47 millions, en repli de 9,9% contre une progression de 3,7% pour le premier semestre 2018. En faisant abstraction de la filiale de courtage dont l'activité est traditionnellement fluctuante, le chiffre d'affaires consolidé s'élève pour le premier semestre 2019 à 77,94 millions, en baisse de 10,4%.En volume, pour l'ensemble de la Champagne, le premier semestre 2019 (- 3,1%) est moins favorable que celui de 2018 (- 0,9%). Le marché français (45,4% des volumes expédiés) accentue son repli à -6% contre - 3,3% au premier semestre 2018.Les autres pays de l'Union européenne se redressent (+ 3,8%), y compris le Royaume-Uni après la dégradation constatée ces derniers exercices. Les pays tiers sont en baisse (- 4,2% ; 29,4% des volumes expédiés).Dans ce contexte, Lanson-BCC a donné la priorité au renforcement du positionnement tarifaire de ses Maisons. Les volumes du premier semestre 2019 ont été principalement affectés par le tassement de la consommation en France dans une conjoncture morose marquée par les mouvements sociaux, le climat électoral et la mise en place délicate de la loi " EGALIM " dans la Grande Distribution.A l'export, les Maisons du groupe ont enregistré des performances encourageantes avec des effets prix-mix positifs.En raison de la saisonnalité des ventes de Champagne, accrue en 2019, ces résultats ne peuvent être extrapolés à l'ensemble de l'exercice. La visibilité sur la fin de l'année restant limitée, le groupe ne publie pas de prévisionnel pour l'ensemble de l'exercice mais rappelle que le poids du dernier trimestre de l'année civile représente près de 50 % des ventes.