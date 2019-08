Lanxess et Bayer montent après la vente d'un actif à Macquarie

FRANCFORT, 7 août (Reuters) - Les titres Bayer et Lanxess gagnent plus de 4% mercredi en début de séance à Francfort, portés par l'annonce de la vente de Currenta, un exploitant de sites chimiques, à l'australien Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) pour une valeur d'entreprise de 3,5 milliards d'euros.

Reuters avait fait état fin septembre de l'intention de Bayer de vendre ses 60% dans Currenta dans le cadre du programme de cessions mis en oeuvre pour réduire la dette après le rachat de Monsanto pour 63 milliards de dollars (56 milliards d'euros) l'an dernier.

Le groupe allemand, présent à la fois dans la pharmacie et l'agrochimie, a récemment vendu ses marques de santé grand public Dr. Scholl's et Cuppertone et il cherche un acquéreur pour sa division de santé animale.

Lanxess, qui n'entendait pas initialement céder sa part dans Currenta, a précisé avoir noué avec MIRA un accord de services et de fourniture d'une durée initiale de dix ans afin de garantir à ses principaux sites de production allemands des "infrastructures fiables à des conditions compétitives".

Vers 08h10 GMT, le titre Bayer avançait de 5,32% et l'action Lanxess de 4,7%, figurant parmi les plus fortes progressions de l'indice européen Stoxx 600, alors en hausse de 0,72%.

Bayer avait dans un premier temps pensé vendre sa part dans Currenta à Covestro, son ancienne filiale de produits chimiques pour l'industrie, mais les deux parties n'ont pu se mettre d'accord sur une valorisation.

Covestro et Lanxess, une autre ancienne filiale de Bayer qui fabrique notamment des additifs pour lubrifiants, des composants de médicaments et des produits tannage du cuir, sont les deux principaux clients de Currenta. (Ludwig Burger, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Marc Angrand)