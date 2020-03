Syncordis : s'associe à une banque internationale dans le cadre de sa transformation basée sur Temenos

Cette victoire souligne la force de la combinaison unique de l'expertise de Syncordis concernant Temenos, et des capacités globales d'intégration de système de LTI

Syncordis S.A., un spécialiste de premier plan du logiciel bancaire Temenos et une filiale de Larsen & Toubro Infotech Ltd. (LTI), a été sélectionnée en tant que partenaire dans le cadre d'un engagement stratégique portant sur Temenos T24 Transact par la Standard Chartered Bank, à l'heure où la banque procède à la transformation et à la mise à niveau de sa plateforme de patrimoine. Cette victoire prestigieuse renforce davantage la réputation convoitée de Syncordis en tant que partenaire pure play, à guichet unique mondial pour les clients de Temenos.

Dans le cadre de cet engagement, Syncordis réimplementera Temenos T24 Transact et l'intégrera aux applications Temenos WealthSuite, Insight et DataSource de Standard Chartered, ainsi qu'à d'autres systèmes. La réimplémentation sera accélérée par la solution SaaS réglementée de Syncordis et par les services d'intégration de système mondiaux de LTI. Les avantages de cette solution SaaS réglementée et riche en fonctionnalités incluent des processus fonctionnels automatisés, des menus et des tableaux de bord personnalisés, ergonomiques et conviviaux, des produits standard prédéfinis possédant un ensemble exhaustif de propriétés, ainsi que des événements de cycle de vie rationalisés.

Guillaume Desjonqueres, président-directeur général de Syncordis, a déclaré : « Notre expertise concernant Temenos et nos accélérateurs de projet tels que notre solution SaaS font de nous le partenaire idéal pour cet engagement transformationnel. C'est l'un des plus grands engagements pour Temenos WealthSuite en Asie-Pacifique, et nous y contribuons les services éprouvés et complémentaires de LTI. »

En exploitant la propre solution SaaS réglementée de Syncordis, la méthodologie d'implémentation de Temenos (Temenos' Implementation Methodology, TIM), et un modèle d'adoption axé sur le processus permettant de respecter le champ d'application, Syncordis dispose d'excellents outils pour exécuter le projet avec le client. La réussite de la réimplémentation s'appuiera sur des normes pour réduire la personnalisation, et facilitera la gestion et la mise à niveau de la plateforme WealthSuite de Standard Chartered.

À propos de Syncordis

Syncordis, une filiale de LTI basée au Luxembourg, fournit des projets de haute qualité d'implémentation et d’intégration de systèmes de bout en bout axés exclusivement sur le logiciel bancaire Temenos, tels que Temenos Infinity, Temenos Transact, Temenos Fund Administration, Temenos Infinity Wealth et Temenos DataSource. Syncordis est également la première société PSF entièrement dédiée aux services Temenos avec des capacités d’assistance pour toutes les suites de logiciels Temenos. Grâce à 12 bureaux à travers le monde, plus de 500 experts et des services complémentaires tels que le SaaS réglementé et l’assistance à la production, Syncordis permet à ses clients internationaux de maîtriser leur transformation numérique. Cela fait de Syncordis l’un des partenaires de services à guichet unique pour les clients Temenos du monde entier. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.syncordisconsulting.com

À propos de LTI :

LTI (NSE : LTI) est une société internationale de conseil technologique et de solutions numériques qui permet à plus de 420 clients de réussir dans un monde convergent. Gérant des opérations dans 32 pays, nous ne ménageons pas nos efforts pour nos clients et accélérons leur transformation numérique grâce à la plateforme Mosaic de LTI, qui soutient leurs déploiements d’applications mobiles, sociales, analytiques, IdO et cloud. Depuis notre fondation en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre patrimoine unique nous offre une expertise concrète inégalée pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises dans toutes les industries. Chaque jour, notre équipe de plus de 30 000 collaborateurs (LTItes) permet à nos clients d’améliorer l’efficacité de leurs opérations commerciales et technologiques, et d’offrir une valeur ajoutée à leurs clients, employés et actionnaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.Lntinfotech.com, ou suivez-nous sur @LTI_Global

