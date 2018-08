LaSalle fait monter les enchères entre Blackstone et Pebblebrook

LaSalle avait accepté en juin une offre de Blackstone à 33,50 dollars par action, entièrement en numéraire, qui valorisait la société à plus de 3,7 milliards de dollars (3,2 milliards d'euros).

Pebblebrook a proposé deux offres concurrentes, la dernière à 37,80 dollars, mais avec un volet important en actions qui a amené LaSalle à continuer de recommander l'offre en cash de Blackstone.

Pebblebrook est revenu à la charge la semaine dernière en proposant de payer en espèces 30% des actions qui lui seront apportées, au lieu de 20% précédemment.

Dans son communiqué, LaSalle dit être tenu par les termes de l'accord conclu avec Blackstone et indique que son conseil d'administration continue de le soutenir, mais il n'exclut pas une "proposition supérieure" qui viendrait changer la donne.

Les actionnaires du groupe se prononceront le 6 septembre sur la proposition de Blackstone. La majorité requise des deux tiers risque d'être difficile à obtenir, d'autant que Pebblebrook est devenu le quatrième actionnaire du groupe en prenant une participation de 9,8%.

Le fonds spéculatif HG Vora Capital Management, qui détient 8,15% de LaSalle, a d'ores et déjà annoncé son intention de voter contre l'offre de Blackstone et les sociétés de conseil aux actionnaires Glass Lewis & Co et ISS ont aussi recommandé de la rejeter.

LaSalle avait rejeté l'offre non sollicitée de Pebblebrook au motif que sa composition en actions et en cash la rendait plus risquée pour ses actionnaires.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de Blackstone.

