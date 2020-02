lastminute.com N.V. : Début de mouvement 17/02/2020 | 08:55 achat En cours

Cours d'entrée : 48.7CHF | Objectif : 55CHF | Stop : 44CHF | Potentiel : 12.94% Le retour des volumes et de la volatilité marquent théoriquement le point de départ d'une impulsion haussière pour lastminute.com N.V.. La hausse devrait se poursuivre.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 55 CHF. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 29.6 CHF. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Moteurs de recherche Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. LASTMINUTE.COM N.V. 5.00% 543 ALPHABET INC. 13.39% 1 044 487 BAIDU, INC. 6.46% 46 628 NAVER CORP --.--% 22 918 Z HOLDINGS CORPORATION -1.09% 19 608 YANDEX 7.08% 15 361 SOGOU INC. -5.05% 1 691 GURUNAVI, INC. -8.87% 377

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (EUR) CA 2019 331 M EBIT 2019 42,7 M Résultat net 2019 27,0 M Trésorerie 2019 75,6 M Rendement 2019 - PER 2019 18,9x PER 2020 15,8x VE / CA2019 1,28x VE / CA2020 1,11x Capitalisation 501 M Prochain événement sur LASTMINUTE.COM N.V. 19/03/20 Année 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 43,58 € Dernier Cours de Cloture 45,38 € Ecart / Objectif Haut 1,81% Ecart / Objectif Moyen -3,96% Ecart / Objectif Bas -9,73% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Fabio Domenico Pasqualino Cannavale Group Chief Executive Officer & Executive Director Ottonel Popesco Non-Executive Chairman Marco Corradino Chief Operating Officer & Executive Director Sergio Signoretti Chief Financial Officer Roberto Italia Non-Executive Director