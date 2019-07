LM Group acquiert deux jeunes pousses dans les technologies du voyage 0 01/07/2019 | 08:05 Envoyer par e-mail :

Zurich (awp) - Le fournisseur de voyages en ligne LM group (anciennement lastminute.com) s'est porté acquéreur de deux jeunes pousses, l'allemande Qixxit et l'ukrainienne TripMyDream. Les deux acquisitions ne devraient pas avoir d'impact significatif sur les états financiers consolidés, selon un communiqué publié lundi. Fondée en 2017 à Berlin, Qixxit est une plateforme et une application de voyage intégrée qui combine des options de bus, de train et de vol longue distance. La jeune pousse s'associera à la fonction de développement de produits de LM Group. Dans le cadre d'une nouvelle structure, tous les employés seront repris. TripMyDream est une jeune pousse spécialisée dans les technologies numériques. Elle a développé un outil "d'inspiration" de pointe permettant aux voyageurs de planifier eux-mêmes leurs voyages.

