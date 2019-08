LM Group voit un potentiel de croissance au-delà de 2019 0 08/08/2019 | 16:22 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Zurich (awp) - L'agrégateur d'offres de voyages en ligne LM Group (anciennement lastminute.com) a affiché une rentabilité particulièrement élevée ainsi qu'un solde de trésorerie conséquent au premier semestre. La direction prévoit de poursuivre sur sa lancée en 2020, de manière un peu plus mesurée. La société, basée à Chiasso et Amsterdam et cotée à Zurich, a enregistré un bénéfice net de 12,2 millions d'euros (soit environ 13,3 millions de francs suisses) au premier semestre, alors qu'elle avait tout juste atteint l'équilibre l'année précédente, a-t-elle indiqué dans un communiqué jeudi. Le résultat opérationnel brut (Ebitda) a bondi de 109%, en comparaison annuelle, à 35,1 millions d'euros, tandis que l'Ebitda ajusté a triplé à 31,9 millions. La stabilité des coûts d'exploitation depuis 2018 a contribué à cette performance. "Nous avons réussi à gagner des parts de marché dans le secteur des voyages à forfait ainsi que des vols, particulièrement en Europe", a commenté Marco Corradino, directeur général de LM Group. Le volume brut des voyages (GTV) - qui exclut désormais l'activité croisière sous la marque Crocierissime - s'est enrobé de 19,3% à 165,6 millions d'euros. Les recettes issues de l'activité d'agence de voyage (OTA) ont porté cette croissance grâce à une augmentation du chiffre d'affaires de près de 27% à 132,8 millions. Le segment "Dynamic Packages" - qui permet aux clients de composer leurs propres forfaits de voyage - a crû de près de 40%. "Nous sommes le leader du marché en Europe dans ce domaine. LM Group peut offrir un large choix et a développé sa technologie en propre, laquelle est utilisée par Booking.com, par exemple", a précisé Sergio Signoretti, directeur financier de LM Group, dans un entretien accordé jeudi à AWP. Le segment des vols est le deuxième pilier de la rentabilité du groupe, selon M. Signoretti. Après trois années de baisse des ventes, l'entreprise a renoué avec la croissance à la faveur d'une stratégie tarifaire agressive. "Nous proposons des tarifs très bas et compensons avec des prestations complémentaires payantes telles que les bagages supplémentaires. Toute compte fait, c'est payant". Le directeur financier voit un potentiel de croissance au-delà de 2019. "Nous allons continuer à grandir l'année prochaine", a-t-il déclaré. La société tessinoise espère gagner de nouvelles parts de marché auprès des voyagistes traditionnels. Le marché des voyages en ligne représente environ la moitié du marché européen du voyage. Selon des études de marché, cette part augmente d'environ 6% par an, tandis que le marché hors ligne stagne. Compte tenu de sa performance au premier semestre, la société a relevé ses objectifs pour l'année. Le chiffre d'affaires de l'activité principale est désormais attendu au-delà de 320 millions d'euros, et l'Ebitda devrait s'établir entre 68 et 70 millions. L'action grimpait de 6% à 31,60 francs suisses, jeudi vers 15h30, dans un SPI en hausse de 1,6%. maj/ck 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur LASTMINUTE.COM NV 16:22 LM Group voit un potentiel de croissance au-delà de 2019 AW 08:30 LM Group présente des résultats semestriels en forte hausse AW 01/07 LM Group acquiert deux jeunes pousses dans les technologies du voyage AW

Données financières (EUR) CA 2019 315 M EBIT 2019 33,2 M Résultat net 2019 23,3 M Trésorerie 2019 74,2 M Rendement 2019 - PER 2019 13,6x PER 2020 10,9x VE / CA2019 0,72x VE / CA2020 0,58x Capitalisation 301 M Graphique LASTMINUTE.COM NV Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique LASTMINUTE.COM NV Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 31,97 € Dernier Cours de Cloture 27,27 € Ecart / Objectif Haut 46,7% Ecart / Objectif Moyen 17,2% Ecart / Objectif Bas -12,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Fabio Cannavale Group Chief Executive Officer & Executive Director Ottonel Popesco Non-Executive Chairman Marco Corradino Chief Operating Officer & Executive Director Sergio Signoretti Chief Financial Officer Roberto Italia Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) LASTMINUTE.COM NV 65.14% 338 ALPHABET 12.53% 814 707 BAIDU -37.46% 34 718 NAVER CORP --.--% 16 412 YAHOO JAPAN CORPORATION 7.89% 12 931 YANDEX 33.60% 11 945