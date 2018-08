lm group de justesse dans le vert au 1er semestre

Zurich (awp) - L'agrégateur d'offres de voyages en ligne lm group (anciennement Lastminute.com) a bouclé les six premiers mois de 2018 sur un bénéfice net de 0,2 million d'euros, le double de celui dégagé un an plus tôt. Le chiffre d'affaires et l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ont progressé, à la faveur notamment des packs de voyages, dont les recettes se sont envolées de près de deux tiers.

Le volume brut des voyages a bondi de 17,4% en rythme annuel, à 1,18 milliard d'euros, avec à la clé un chiffre d'affaires pour le groupe de 144,2 millions (+10,7%), indique jeudi la société tessinoise dans un communiqué.

Les recettes issues de l'activité d'agence de voyage (OTA) ont augmenté de 12,7% à 114,8 millions, dont plus d'un tiers (48 millions) à mettre au crédit des packs de voyage.

Au niveau de la rentabilité opérationnelle, l'Ebitda ajusté a été amélioré de 8,4% à 10,3 millions. Celui du coeur d'activité du groupe (Lastminute.com) a bondi de 39,8% pour s'établir à 17,2 millions.

Forte de ces chiffres, la direction de lm group table pour l'ensemble de l'exercice en cours sur un chiffre d'affaires de plus de 280 millions d'euros, soit "une croissance de 8% ou plus par rapport à l'année dernière", ainsi que sur un Ebitda des activités de base compris entre 32 et 34 millions (+16-24%).

buc/rp