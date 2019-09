Latécoère : Oddo BHF, neutre, note des résultats 'en ligne'

04/09/2019 | 10:01

Oddo BHF confirme ce mercredi sa recommandation “Neutre” sur le titre Latécoère, notant des résultats “globalement en ligne avec les estimations”.



“Selon nous, Latécoère dispose non seulement d'installations industrielles entièrement rénovées, mais également d'un positionnement solide dans le câblage (8% du marché) et les portes d'avion. Cela dit, si le groupe veut continuer à exister sur le marché des aérostructures, une activité caractérisée par une forte intensité capitalistique et une pression continue sur les prix, il doit atteindre une taille critique pour retrouver une marge de manoeuvre financière”, résume le broker.



Oddo BHF confirme également son objectif de cours de 3,85 euros. Celui-ci ne laisse que peu de place pour une hausse (+1% par rapport au cours actuel).





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.