Latécoère : 'une nouvelle voie', dit Oddo, à l'achat

02/04/2019 | 10:27

L'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe Latécoère, après la cession de la participation d'Apollo, Monarch et CVI Partners dans Latécoère au profit de Searchlight.



'Nous pensons que la cession de la participation des fonds Monarch, Apollo et CVI Partners ouvre une nouvelle voie à l'avenir de Latécoère mais démontre des ambiguïtés quant aux relations entre les fonds (Apollo et Monarch) et le management. Pour rappel, le fondateur du fonds Searchlight Capital était chez Apollo et Monarch de 1988 à 2010', relève Oddo BHF.



Estimant que l'année 2019 doit être 'la dernière année de transition', à la fin de laquelle le groupe aura réalisé 95% de ses investissements, et que Latécoère 'bénéficiera de la communication de nouveaux contrats' et 'accélérera le déploiement de sa feuille de route', le broker confirme son objectif de cours de 4,10 euros. Il laisse entrevoir un potentiel de +31%.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.