Changements de gouvernance chez Latécoère : Philip Swash nommé Directeur Général du Groupe

Le Conseil d'administration de Latécoère (Paris:LAT) s'est réuni hier, le 17 mars 2020, et a décidé de réorganiser la gouvernance du Groupe avec effet immédiat.

Au Comité Exécutif :

Philip Swash , membre du conseil d'administration, a été nommé Directeur Général du Groupe.

, ancien Directeur de la Division Aérostructures, a été nommé Directeur Général Délégué du Groupe, et Directeur de la Division Systèmes d'Interconnexion. Grégoire Huttner a été nommé Directeur de la Division Aérostructures.

Au Conseil d’administration :

Caroline Catoire a été coopté par le Conseil d’administration, en qualité d’Administratrice représentant les intérêts de Searchlight, en remplacement de Madame Yannick Assouad, qui démissionne du Conseil d’administration.

Pierre Gadonneix, Président du Conseil d’administration a déclaré que « La nouvelle équipe de direction, dirigée par Philip Swash, s'efforcera en priorité de faire face à la crise actuelle de COVID-19 en assurant la sécurité ainsi que la continuité de l'approvisionnement de nos clients. À plus long terme, l'équipe de direction se concentrera sur le développement de l'entreprise ainsi que sur l'établissement de la meilleure performance de l'entreprise.

Au nom du Conseil d'administration de Latécoère et des employés, je tiens à remercier Yannick Assouad pour son rôle de Directrice générale du groupe qui a permis de transformer avec succès la société et de reconstruire la réputation et la confiance des clients. »

Ralf Ackermann, membre du Conseil d'administration et représentant de l'actionnaire majoritaire Searchlight Capital Partners, déclare que la nouvelle équipe de direction bénéficie du plein soutien de Searchlight.

En conséquence de ces changements, Yannick Assouad et Grégoire Huttner ont démissionné de leur poste de directeur du conseil d'administration. Yannick Assouad est remplacé par Caroline Catoire et Grégoire Huttner par Christophe Villemin.

Mme Claire Dreyfus-Cloarec a également décidé de mettre fin à son mandat d'administratrice, sa fonction d’administratrice principale, et de présidente du comité d'audit et des risques. Une recherche d'une nouvelle administratrice indépendante est lancée pour la remplacer. Une fois cette dernière nommée, les comités du conseil d'administration pourront être remaniés. Dans l'intervalle, M. Pierre Gadonneix devient président par intérim du comité d'audit et des risques.

Le Conseil d'administration de Latécoère tient également à remercier Denis Bretagnolle pour sa contribution au fort développement de la division Systèmes d'Interconnexion au cours des dernières années et Madame Claire Dreyfus-Cloarec pour la diligence et le professionnalisme dont elle a fait preuve dans l’exercice de son mandat.

Philip Antony Swash, de nationalité britannique, est ingénieur agréé de l'Institute of Engineering & Technology, membre de la Royal Aeronautical Society et membre honoraire de la Liverpool John Moores University. Il est titulaire d'un BEng (Hons) Degree in Mechanical & Production Engineering.

Philip Antony Swash a débuté sa carrière en tant qu'ingénieur en mécanique. De 1995 à 2007, il a travaillé chez Airbus et terminé responsable de Airbus Wing Manufacturing. De 2007 à 2018, Philip Antony Swash a rejoint GKN où il a occupé les postes de directeur général de GKN European Aerospace & Global Special Products Group, directeur général de GKN Land Systems & Group Executive Committee puis directeur général de GKN Automotive et membre du conseil d’administration de GKN PLC.

Thierry Mootz a été nommé Directeur Général par intérim de la division Aérostructures le 1er octobre 2019. Thierry Mootz est COO du Groupe depuis mars 2017. À ce titre, il a supervisé l'excellence opérationnelle du groupe et la supervision du plan Transformation 2020, ainsi que les directions des systèmes d'information et des achats.

Grégoire Huttner était responsable de la transformation du groupe chez Imerys, le leader mondial des minéraux industriels. Auparavant, en tant que conseiller d'Apollo Global Management, la société de capital-investissement, il a conseillé les plans de croissance des sociétés industrielles en portefeuille. Avant cela, Grégoire Huttner a dirigé la stratégie puis les ventes et le marketing mondiaux de la division aérospatiale et transport de Constellium, sous la direction d'Apollo.

Il a commencé sa carrière dans le conseil en stratégie chez Monitor Group, où il a servi des clients notamment dans le secteur des biens industriels en Europe, aux États-Unis et en Amérique du Sud.

Gregoire est de nationalité britannique et française. Il est titulaire d'un MBA de la Kellogg School of Management de la Northwestern University et d'un MSc en gestion de HEC Paris.

Caroline Catoire, est présidente de C2A Conseil, société de conseil en finance depuis 2017 et membre du Conseil d'Administration du Crédit Agricole depuis 2011. Auparavant, elle a été Directrice Financière du groupe Metalor en Suisse, Directrice Financière du groupe SAUR et Directrice Financière du groupe SITA France (aujourd'hui groupe Suez Environnement). Elle a débuté sa carrière chez Total, puis a travaillé pour la Société Générale. Claire Catoire est diplômée de l'École Polytechnique et de l'École Nationale des Ponts et Chaussées.

Christophe Villemin possède une vaste expertise des plus grandes entreprises industrielles du monde, notamment du LBO réussi de Constellium SE. En 1994, il a rejoint Alcan et a occupé différents postes de direction dans le domaine de l'emballage et de la transformation de l'aluminium en Europe et aux États-Unis. En 2002, il a été nommé Directeur général d'Alcan Rolled Products Valais en Suisse et en 2005, président d'Alcan Engineered Aluminum Products (EP), Packaging & Automotive Rolled Products. M. Villemin a également été Président de Rio Tinto Alcan Rolled Products jusqu'en 2010, avant d'être nommé président de l'aérospatiale et des transports chez Constellium N.V., poste qu'il a occupé de 2011 à 2013.

M. Villemin a été partenaire chez Apollo Management, L.P. depuis 2015. Il a déjà été administrateur de Latécoère S.A. de 2015 à juin 2019. En 2008, M. Villemin a été distingué comme "Young Global Leader" par le Forum économique mondial.

À propos de Latécoère

Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Embraer, Dassault, Boeing, Bombardier), Latécoère intervient dans tous les segments de l’aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d’affaires et militaires), dans deux domaines d’activités :

Aérostructure Industrie (58 % du CA) : tronçons de fuselage et portes,

Systèmes d’Interconnexion (42 % du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués.

Le Groupe employait au 31 décembre 2019, 5 187 personnes dans 13 pays différents, Latécoère, société anonyme au capital de 189 637 036 € divisé en 94 818 518 actions d’un nominal de 2 €, est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B, Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP

