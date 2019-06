Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Latécoère a annoncé jeudi la cooptation de Ralf Ackermann, Helen Lee Bouygues et Grégoire Huttner en qualité d'administrateurs. Ces cooptations seront soumises pour ratification lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de l’équipementier aéronautique.Cette annonce fait suite à la cession par certains fonds d'investissement gérés par des entités affiliées d'Apollo Global Management, LLC (Apollo), par Monarch Master Funding 2 (Luxembourg) S.à.r.l. (Monarch) et par CVi Partners de l'intégralité de leur participation dans la Société, représentant environ 26% du capital social de la Société, à des fonds gérés par Searchlight Capital Partners, L. P. (Searchlight) dont la réalisation a eu lieu le 26 juin 2019.Le Conseil d'administration s'est réuni le jour de la réalisation de l'opération et a pris acte de la démission des administrateurs représentant Apollo et Monarch, Chantal Genermont, Matthew Glowasky, Jeremy Honeth, Alexander Humphreys et Christophe Villemin.Le Conseil a également approuvé la cooptation de trois nouveaux administrateurs représentant Searchlight : Ralf Ackermann, Helen Lee Bouygues et Grégoire Huttner.Ralf Ackermann sera membre du Comité d'Audit, Helen Lee Bouygues rejoindra le Comité des Nominations et Rémunérations et Grégoire Huttner le Comité Stratégique.Le Conseil d'administration est ainsi à ce jour composé des membres suivants : Pierre Gadonneix, Yannick Assouad, Isabelle Azemard, Claire Dreyfus-Cloarec, Nathalie Stubler, Valérie Boyer, Ralf Ackermann, Helen Lee Bouygues et Grégoire Huttner.