LATECOERE : confirme ses perspectives

Latécoère a essuyé une perte nette de 5,9 millions d’euros au premier semestre contre un bénéfice net de 2,8 millions un an plus tôt. L’Ebitda courant ressort à 28,1 millions sur la période contre 20,9 millions au premier semestre 2018. La marge s’établit à 7,6 %. Quant au chiffre d’affaires, il progresse de 15,9% et s’élève à 371,7 millions d’euros. A taux de change constants, la hausse est de 13,1%. Dans ce contexte, le groupe a confirmé ses perspectives.En 2019, Latécoère devrait délivrer une croissance organique significative de son chiffre d'affaires hors effets de change et mettre en œuvre des investissements importants pour finaliser le plan de Transformation 2020. En raison de coûts de démarrage de la branche Systèmes d'Interconnexion et de l'avancée du plan de Transformation 2020 dans la branche Aérostructures, le Groupe générera une marge opérationnelle récurrente positive et un free cash-flow des opérations négatif après capex.A ce stade, le groupe anticipe au-delà de 2019, une légère diminution du chiffre d'affaires de la division Aérostructures au cours des deux prochaines années en raison d'effets de mix de plateformes.Par ailleurs, le groupe indique que la marge opérationnelle de la division devrait commencer à s'améliorer dès 2021.Latécoère anticipe également un free cash-flow des opérations consolidé positif à partir de 20202.