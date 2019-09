Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Latécoère ne suscite guère l’enthousiasme aujourd’hui sur la place de Paris, où il recule mollement de 0,13% à 3,8250 euros. L’équipementier aéronautique a pourtant délivré des résultats semestriels supérieurs aux attentes du marché, dans lesquels on décèle une amélioration déjà sensible des performances opérationnelles, grâce au fort redressement de la division Aérostructures. Cela a permis à Latécoère de confirmer ses objectifs annuels.Dans le détail, Latécoère a essuyé une perte nette de 5,9 millions d'euros lors du premier semestre 2019, à comparer avec un bénéfice net de 2,8 millions d'euros un an plus tôt. Pour sa part, l'Ebitda courant est ressorti à 28,1 millions d'euros (+34%), d'où une marge de 7,6% (+1,1 point). Quant au chiffre d'affaires (déjà publié), il a atteint 371,7 millions d'euros, soit une croissance de 15,9% en valeur et de 13,1% à taux de change constants.Le broker LCM explique que le " bas du compte de résultats du groupe est, sans surprise, affecté notamment par des éléments non récurrents (-7,9 millions d'euros) ayant trait aux coûts du Plan de Transformation 2020 et par des pertes de valeur sur les instruments de couverture (-3,9 millions d'euros) liées à la hausse du dollar ".Compte tenu de ses performances, Latécoère a confirmé ses perspectives. En 2019, le groupe devrait délivrer une croissance organique significative de son chiffre d'affaires hors effets de change et mettre en œuvre des investissements importants pour finaliser le plan Transformation 2020.En raison des coûts de démarrage de la branche Systèmes d'Interconnexion et de l'avancée du plan Transformation 2020 dans la branche Aérostructures, le groupe générera une marge opérationnelle récurrente positive et un free cash-flow des opérations négatif après capex.Au final, LCM a maintenu sa recommandation d'Achat sur le titre Latécoère, ainsi que son objectif de cours de 4,50 euros, estimant que l'équipementier aéronautique est " sur la bonne trajectoire ".Au-delà de cette publication, le bureau d'études a réitéré sa réserve sur les termes du projet d'OPA de Searchlight Capital Partners, qui, selon lui, sous-évaluent sévèrement le groupe.L'analyste estime que le " fort potentiel de recovery sur le moyen terme n'est pas pris en compte, tout comme le lourd travail de transformation engagé il y a plusieurs années et qui arrive à son terme ".