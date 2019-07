LATECOERE : prend acte de l'OPA du fonds américain Searchlight

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Latécoère a pris acte de l'intention de Searchlight Capital Partners de lancer une offre publique d'achat volontaire en numéraire visant les titres de la société, ainsi que cela a été annoncé le 28 juin 2019, au prix de 3,85 euros par action, contre un cours de clôture de vendredi dernier de 2,87 euros. Le fonds américain, déjà propriétaire d'environ 26% du capital de l'équipementier toulousain, offre une prime de 34%. Latécoère a noté que Searchlight avait exprimé son soutien à l'équipe de direction et à la stratégie de l'entreprise.Elle rappelle que le 26 juin 2019, le conseil d'administration a coopté Ralf Ackermann, Helen Lee Bouygues et Grégoire Huttner, représentants de Searchlight, à la suite de l'acquisition par des fonds gérés par Searchlight d'une participation représentant environ 26% du capital de la société.Le conseil d'administration, dans ces conditions, entend désigner à très brefs délais un expert indépendant ayant pour mission d'apprécier les conditions financières de l'offre et un comité ad hoc afin de suivre le processus et organiser les échanges avec l'expert indépendant et les conseils de la société.Un processus d'information-consultation des instances représentatives du personnel sera également mis en œuvre.Le conseil d'administration de la société émettra son avis motivé sur le projet d'offre après obtention du rapport de l'expert indépendant et de l'avis des instances représentatives du personnel.