Latecoere : Air France, Latécoère et Ubisoft dévoilent le divertissement "puissance LiFi" sur le stand du Bourget

Le tournoi officiel aura lieu quant à lui à partir du samedi 6 juillet 20h00 et s'achèvera avec des phases finales en septembre 2019 lors d'un vol commercial Air France exceptionnel dans un appareil pourvu spécialement pour l'occasion de 12 sièges équipés de la technologie LiFi de Latécoère. Les compétiteurs découvriront à l'occasion des circuits créés tout spécialement pour l'événement et comportant des éléments clés de l'univers d'Air France et de Latécoère.

Paris, le 4 juin 2019- Dans le cadre du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (Salon du Bourget), Air France, Latécoère et Ubisoft vont expérimenter le LiFi (Light Fidelity), la nouvelle technologie de transmission des données via la lumière et organiseront un tournoi de jeu vidéo en vol utilisant cette technologie.

Antoine Laborde, Responsable Innovation Air France, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir l'opportunité d'expérimenter le LiFi sur un de nos avions, et d'organiser un tournoi de jeux vidéo à bord, deux grandes « premières mondiales ».L'In-FlightEntertainment est au cœur de l'expérience à bord d'Air France, et c'est donc tout naturellement qu'Air France investit dans des solutions innovantes qui permettront dans quelques années à nos clients de vivre de nouvelles expériences ».

Pour Yannick Assouad, Directeur Général de Latécoère : « Le développement de la technologie LiFi à bord des avions, pour lequel Latécoère se situe en pole position,redéfinit les conditions dans lesquelles les passagers et les personnels de cabine recevront et échangeront des données en vol à horizon 5 ans. Nous sommes fiers d'être

