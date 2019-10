Latecoere : Latécoère, Signify et Huneed Technologies annoncent un partenariat stratégique sur le LiFi dans les avions commerciaux

Dans un premier temps, Trulifi sera utilisé pour la connexion des lecteurs multimédia des appuie-têtes. Dans une deuxième phase, le LiFi permettra aux passagers de connecter leurs appareils personnels aux médias embarqués et à Internet, mais aussi d'interagir entre eux et d'avoir la même expérience de connectivité à bord est au sol.

Signify a lancé ses systèmes Trulifiplus tôt cette année et a installé une centaine de projets dans le monde entier. Le Trulifi combine un éclairage LED économe en énergie avec une connexion bidirectionnelle sans fil fiable, sécurisée et à haut débit, avec des vitesses allant jusqu'à 250 Mbps pour la liaison descendante et la liaison montante.

Le LiFi permet une expérience de connectivité à bord d'un avion supérieure en termes de bande passante, de latence et de stabilité. Un autre avantage du LiFi est qu'il n'interfère pas avec les équipements sensibles et que la connexion n'est pas affectée par les mouvements de l'avion. Le LiFi permet également de réduire le câblage et, associée à une mise à niveau de l'infrastructure vers des solutions en fibre optique à faible poids, il réduira le poids et la consommation en carburant de l'avion.

Le salon du Bourget 2019 a donné l'opportunité à Latécoère de montrer la puissance et rapidité du LiFi. Notre technologie, qui illustre notre position de leader en termes d'innovation, a suscité de fortes attentes de la part du marché et est maintenant prête à passer à l'étape suivante

Toulouse, France -Latécoère, partenaire de « rang 1 » de grands avionneurs internationaux, est heureux d'annoncer le passage à l'industrialisation de sa technologie LiFi, grâce à un memorandum d'entente 1signé avec Signify, leader mondial de l'éclairage, sur sa technologie Trulifi, et un MoU signé avec Huneed Technologies, spécialiste sud-coréen de l'aéronautique et de la défense, sur l'électronique et les logiciels de partage de données.

Huneed Technologies, spécialiste sud-coréen des équipements de communication tactique et aérospatiaux, est devenu le troisième partenaire dans l'industrialisation de l'infrastructure LiFi pour les cabines de Latécoère. Le groupe développera conjointement avec Latécoère le développement et la production de l'unité de distribution passagers et du routeur fibre optique.

A propos de Latécoère

Latécoère est partenaire de rang 1 des grands avionneurs internationaux (Airbus, Embraer, Dassault, Boeing et Bombardier), dans tous les segments du marché aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d'affaires et militaires), dans deux domaines :

Aérostructures (58% du chiffre d'affaires total) : sections de fuselage et portes.

Systèmes d'interconnexion (42 % du chiffre d'affaires total) : câblage embarqué, faisceaux

électriques et baies avioniques.

Au 31 décembre 2018, Latécoère employait 4 958 personnes dans 13 pays différents. Latécoère, société anonyme au capital de 189 637 036 euros divisé en 94 818 518 actions d'une valeur nominale de 2 euros, est cotée sur Euronext Paris - compartiment B. Codes ISIN : FR000000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP

A propos de Signify

Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les particuliers et de l'éclairage pour Internet des Objets. Nos produits Philips, nos systèmes d'éclairage connectés Interactet nos services basés sur les données offrent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. Avec un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros en 2018, nous comptons environ 27 000 collaborateurs et sommes présents dans plus de 70 pays. Nous débloquons le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus lumineuses et un monde meilleur. Nous avons été nommés Industry Leaderdans l'indice Dow Jones Sustainablity Index trois années consécutives. Les actualités de Signify se trouvent sur notre Newsroom, sur Twitter, LinkedInet Instagram. Les informations destinées aux investisseurs sont disponibles sur la page Relations Investisseurs.

A propos de Huneed

Huneed Technologies, développeur et fabricant de longue date de systèmes de communication sans fil tactiques pour l'armée sud-coréenne, est maintenant prêt à fabriquer du matériel avionique et à devenir un fournisseur mondial de services de maintenance, de réparation et de révision.

Au cours des dix dernières années, Huneed Technologies est passée du statut d'entreprise à celui de fournisseur mondial de premier plan pour Boeing Defense and Space. Des réalisations prestigieuses, dont le Boeing Performance Excellence Award 2016 et une nomination au titre de Fournisseur Boeing de l'année, ont ponctué la réputation de Huneed en tant que fournisseur aéronautique mondial de confiance.

La croissance stratégique et mesurée de Huneed sur le marché de l'aérospatiale lui a permis de devenir le partenaire de choix de certaines des plus grandes entreprises aérospatiales mondiales.

